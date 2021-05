Podemos Andalucía ha forzado la dimisión del concejal en el Ayuntamiento de Córdoba Juan Alcántara, que anunciará mañana su dimisión y presentará en breve su renuncia al acta de concejal. Así lo ha comunicado el partido después de que ayer trascendiese que fue detenido por la Policía Nacional y conducido ante el juez por una multa por un delito leve de apropiación indebida. La formación explica en un comunicado que lo ocurrido es incompatible con el código ético de Podemos. Asimismo agradecen la labor municipal que Juan Alcántara ha realizado en pos de la ciudad de Córdoba "donde se ha destacado en la defensa de los servicios públicos, los equipamientos en los barrios y la atención a las personas más vulnerables". Podemos no expedienta al concejal ya que anuncia que seguirá con sus labor desde la militancia del partido morado al que pertenece, "toda vez, que el viceportavoz ha manifestado su acuerdo con la apreciación de la dirección andaluza que entiende que su continuidad como cargo público entra en colisión con el código ético del partido".

Su renuncia al acta de concejal, la quinta que se produce en este mandato, dará entrada a la número 3 de la lista de Podemos: Ana Mercedes Muñoz.

El concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba Juan Alcántara acabó ayer ante el juez de guardia en la Ciudad de la Justicia, después de haber sido detenido por la Policía Nacional a mediodía en su domicilio. Los agentes condujeron al número 2 de la formación morada primero a la comisaría y después a la Ciudad de la Justicia por un requerimiento judicial --en realidad dos requerimientos como ha dado a conocer hoy el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía--, después de que Alcántara hubiera sido llamado a declarar por el juzgado de instrucción número 1 de Córdoba para el pago de una multa por la comisión de un delito leve de apropiación indebida y no se hubiese personado.

A su salida de los juzgados, que se produjo sobre las 20.30 horas tras notificársele una multa de 210 euros, Juan Alcántara relató a este periódico que los hechos que le habían llevado al juez se remontan a febrero del 2020, cuando encontró y se llevó varios billetes de un cajero. "Me encontré 110 euros en el cajero y tenía que haberlos devuelto el primer día», admitió el edil. «Cuando cogí el dinero, una señora me preguntó si los había visto y como no tenía certeza de que fuese ella su dueña le dije que no", explicó el concejal.

Desde que eso ocurrió hasta que decidió devolver el dinero a la Policía Nacional pasaron unos «5 o 6 días». En ese tiempo, la mujer había ya interpuesto una denuncia. «Tenía que haber devuelto el dinero en el primer momento», insistió, al tiempo que se reconoce arrepentido de haber obrado de ese modo. "He pedido disculpas a la familia y hoy he vuelto a pedir perdón ante el juzgado", afirmó Juan Alcántara a su salida de la Ciudad de la Justicia. "Ha sido un error", reconoció.

Segundo error

Asimismo, consideró que fue otro error no haberse personado ante el juez cuando lo requirió --dice que esperaba que le llegara la multa para abonarla-- y se lamentó por haber pensado que la dueña del dinero iba a retirar la denuncia después de que él hubiera devuelto el dinero y hubiera pedido perdón. "Yo no pensaba que esto iba a terminar así", concluyó. Fuentes policiales informaron ayer de que Alcántara se encontraba en el listado de requerimientos judiciales, pero que acudieron a su casa sin saber de quién se trataba y que fue detenido "como una persona más".

El concejal, que entró en el Ayuntamiento en 2019 tras ganar unas elecciones primarias en el seno de su formación, y es el número 2 de un grupo de dos ediles que encabeza Cristina Pedrajas. En la lista con la que Podemos concurrió a las elecciones, la número 3 es Ana Mercedes Muñoz Casado.