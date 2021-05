Los catalanes culparían más a Junts que a ERC de una repetición de las elecciones en Cataluña

Los dos principales partidos independentistas de Cataluña, ERC y Junts, son señalados por los encuestados del sondeo GESOP como los culpables de una posible repetición de las elecciones, algo que sucederá si antes del próximo 26 de mayo no se halla la fórmula para investir a un nuevo 'president', transcurridos más de 200 días desde que se inhabilitara a Quim Torra y 90 desde la celebración de los comicios del 14-F. Pero, con todo, a la hora de dirimir culpables, los catalanes no reparten las culpas al 50% entre republicanos y posconvergentes, sino que apuntan por encima de todos a la responsabilidad del partido de Carles Puigdemont. En el sondeo de GESOP para El periódico de Catalunya y a la pregunta "¿Qué partido cree que sería el principal responsable de que se tuvieran que repetir las elecciones?", la respuesta espontánea del 31,3% de los encuestados fue Junts per Catalunya, por un 23,4% que mencionaron a ERC. Es decir, un 25% más de catalanes apuntaron a los puigdemontistas. Si se ofrecía una segunda opción ("¿Algún otro partido?"), Junts sumaba otros 14,4 puntos y ERC, un 18,2, totalizando una suma de 45,7, los posconvergentes, y un 41,6, los republicanos.

A estos datos, sin embargo, cabe añadir una mirada por bloques. Entre los que dicen sentirse independentistas, el primer causante de esa eventual vuelta a las urnas es ERC (34,5% contra el 29,8% de Junts). Y entre los no secesionistas, el señalamiento a los de Puigdemont duplica al de los de Junqueras (32,4% a 16%)

Paja en ojo ajeno

Todos los votantes de partidos que obtuvieron representación parlamentaria ven a Junts como el principal culpable...excepto los electores de Junts. Así, el 68,5% de puigdemontistas culparían a ERC de esa eventual repetición electoral, por solo el 8,5% que hace autocrítica y se 'autoinculpa". A su vez, los votantes de Esquerra, muestran más autocrítica que los de Junts (un 12,1% señala su propio partido como causante, solo por encima del 10,9% del público de Cs que ven a ERC 'menos culpable').

El 44,1% de electores republicanos que optan por mencionar a Junts es superado por el 50,2% de los de la CUP y el 48,4% de votantes del PP que ven en la actitud negociadora de los posconvergentes la causa del bloqueo.

Los que más reparten culpas son los que eligieron la papeleta de En Comú Podem, seguramente enfadados por la reunión de los tres partidos secesionistas del miércoles que obturó la vía de negociación de los republicanos con los 'comuns'. Así, el 40,9% menta a Junts y el 27,8% a ERC. Entre los socialistas la balanza se decanta hacia el mismo lado, con más claridad (40,9%-17%).

Los votantes de ERC son también los que más se acogen a la opción "todos" cuando se les pregunta por la responsabilidad del fracaso, con un 22,1%. El doble que en Junts (10,9%) y por encima de PSC (15,5%), CUP (6,7%), 'comuns' (18,4%), Ciudadanos (7,2%) y PP (16,1%).

Solo la extrema derecha aplaudiría

Todo esto en un contexto en el que solo el 14,3% de los encuestados vería bien o muy bien la repetición de las elecciones, por el 73,4% que lo calificarían de malo o muy malo. Por partidos, solo los electores de ultraderecha ven las nuevas elecciones con buenos ojos (74,5%), seguidos por los de Ciudadanos, con un 34,9%, menos de la mitad. Entre los partidos centrales, el 19,2% de socialistas, el 14,5% de posconvergentes y el 10,1% de republicanos lo verían con buenos ojos.

Los que defienden con más ahínco lo funesto que sería volver a las urnas en julio son los votantes del PDECat: hasta un 91,1% lo ven mal o muy mal. Cabe destacar en esta clasificación la distancia existente entre los que eligieron la papeleta de ERC el 14-F (un 83,6% lo ve mal) y los que lo hicieron por Junts (73,8%, 10 puntos) y el PSC (70,8%). Quizá porque estos últimos tienen la sensación, acertada o no, de que les podría ir mejor en unas eventuales elecciones estivales.