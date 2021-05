La presidenta del Parlament, Laura Borràs, no se reunirá con el rey Felipe VI para comunicarle en persona la investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat, según ha anunciado este jueves en declaraciones a TV3.

"Hay medios a nuestra disposición, como cartas o correos electrónicos, para poder hacer esta comunicación", ha explicado la presidenta del Parlament.

En anteriores legislaturas, el presidente de la cámara catalana solicitaba habitualmente una reunión con el monarca con el fin de comunicarle la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat.

Esta tradición se rompió en 2016 con la investidura de Carles Puigdemont, cuando la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, solicitó una reunión presencial con el Rey y Zarzuela contestó pidiéndole una comunicación por carta en un momento de gran tensión del debate soberanista.

En la pasada legislatura, el predecesor de Borràs en el cargo, Roger Torrent, tampoco se reunió con el rey para comunicarle en persona la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat.

Este jueves, Borràs ha confirmado que tampoco se reunirá con el monarca después de que Aragonès sea investido presidente de la Generalitat tras el pleno que dará comienzo esta tarde y que finalizará mañana viernes a mediodía.

"Cuando he ido a ver al rey, he ido a decirle cosas en directo que creía que era necesario, relevante y no fácil de decir a alguien cuando lo tienes delante", ha indicado la presidenta del Parlament, de la formación independentista de JxCat.