Alta tensión con Marruecos a la espera de que «baje el suflé»

La avalancha migratoria va a más. Interior decide reforzar, con carácter «inmediato», el número de efectivos en la zona: 50 guardias civiles más y 150 policías, entre antidisturbios (UIP) y personal de Científica y Extranjería para agilizar las devoluciones. Marlaska mantiene «informado en todo momento» al presidente, Pedro Sánchez, pero no se desplaza a la Moncloa. El ministro se coordina con Exteriores, Defensa, la Secretaría de Estado de Migraciones; la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas. También entabla contacto con las autoridades marroquís.

La situación se agrava con el paso de las horas. A las once de la noche, ya son 5.000 los inmigrantes que han cruzado la frontera, sobre todo por el paso del Tarajal.

Llamada al Ejército

El gabinete de crisis continúa reunido en Interior. Sánchez y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, coordinan la acción del Ejecutivo desde la Moncloa. Las llamadas se suceden, hacia dentro y hacia fuera de España. Mateos solicita la ayuda del Ejército y Defensa moviliza a 500 efectivos, entre legionarios y regulares. La cita del ministro con sus máximos colaboradores en Interior no concluye hasta la una de la madrugada. Allí se viven los momentos «más tensos» de toda la semana. Ya se ha batido el récord de llegada de inmigrantes en un solo día por mar. 5.000 hombres y mujeres, muchos de ellos menores. La anterior marca, el 7 de noviembre de 2020, en Canarias, sonaba lejos: 1.461 entradas, 2.188 en 48 horas. En Interior se contemplan «distintos escenarios, para prever todo tipo de contingencias». ¿Cuáles, con qué soluciones, qué salidas? El equipo de Marlaska prefiere no apuntar más detalles, aunque la prioridad es sellar la frontera y agilizar los retornos. La crisis con Marruecos sigue abierta. «Diplomacia discreta», repiten en Asuntos Exteriores.

El martes 18, la situación es grave. Sánchez cancela su viaje programado a París y decide comparecer a mediodía en las escalinatas de la Moncloa. En el Consejo de Ministros, se vierten duras críticas contra Rabat, se comunica que Marlaska viajará hasta Ceuta. Pero en el Gabinete del presidente ya trabajan en un desplazamiento relámpago a la ciudad autónoma y a la vecina Melilla. La visita no se comenta en la reunión del Gabinete, quiere «mantenerse en secreto», explican en la Moncloa, para que sea Sánchez quien la anuncie y también por razones de seguridad. Sánchez conversa con el rey Felipe VI, habla con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y el presidente del Consejo, Charles Michel. Los socios de la UE cierran filas con Madrid. En cascada. El líder socialista informa también al popular Pablo Casado.

El viaje a los dos enclaves «se mide mucho». No es «nada habitual» que vaya allí un presidente en el ejercicio de su cargo. Solo lo hicieron en 1980 Adolfo Suárez y en 2006 José Luis Rodríguez Zapatero. José María Aznar (2000 y 2004) lo hizo en campaña de generales, igual que Mariano Rajoy en diciembre de 2015. Para Rabat, la presencia del Ejecutivo español en lo que llama «ciudades ocupadas» es «vista como una afrenta». Pero la Moncloa quiere proyectar «firmeza» con el reino alauí, y a la vez que Sánchez aterrice «con la situación migratoria más controlada». Ya son 8.000 los migrantes que han logrado pisar suelo español y 4.000 los devueltos.

Insultos y patadas

Marlaska llega antes a Ceuta. A las 16.15 horas Sánchez aterriza a las cinco. Presidente y ministro son insultados (y pateadas las puertas de sus vehículos) por medio centenar de personas a su salida del helipuerto. Se desplazan al Centro Operativo de Seguridad en el Tarajal, desde donde se monitoriza el sistema de control del perímetro fronterizo ceutí. El goteo de llegadas se va deteniendo. El miércoles, Marruecos cierra su frontera. Poco a poco regresa la calma a Ceuta. La crisis migratoria, tomada por el Ejecutivo como una «agresión» y un «asalto» a las fronteras españolas, remite. 8.000 entradas (unos 800, menores), 7.000 repatriaciones, al menos dos ahogados. Pero no el choque diplomático con Rabat. Y ese no será fácil de encauzar.

Para Marruecos, el elefante se llama Brahim Ghali. El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que España no reconoce, y líder del Frente Polisario desde 2016, a la muerte de Mohamed Abdelaziz. Madrid aceptó la petición argelina de hospitalizar al dirigente saharaui, enfermo de cáncer, por un agravamiento de su salud por covid. Una solicitud, indican en Exteriores, que no se cursó el 29 de marzo, durante la visita del jefe de la diplomacia del país magrebí, Sabri Boukadoum, a Madrid, donde se reunió con su homóloga española, Arancha González Laya, y con Sánchez, y donde había sido recibido por el Rey.

Un encuentro con marcado carácter económico –España es dependiente del gas argelino– que sucedía a la visita del presidente a Argel el pasado octubre. Alemania también recibió el requerimiento de atender al jefe del Polisario, pero lo rechazó porque para entonces sus relaciones diplomáticas con Rabat se habían deteriorado.

Según los partes médicos en poder de la Audiencia Nacional –donde Ghali, de 71 años, ha sido citado por el juez Santiago Pedraz el 1 de junio–, los primeros problemas respiratorios aparecieron el 3 de abril. El 13 fue ingresado en el hospital militar de Argel con PCR positiva y el 18 aterriza en España, en Zaragoza, con pasaporte argelino, y se le conduce en ambulancia medicalizada hasta el hospital San Millán-San Pedro de Logroño. En la capital riojana, Ghali ingresa a las 22.48 horas con una identidad falsa, la de Mohamed Benbatouche, y está acompañado por dos personas. Enseguida es llevado a la UCI por su estado, «neumonía bilateral complicada por una polineuropatía, que le impide respirar por sí mismo». El CNI no estuvo implicado en la operación, según fuentes de Defensa.

Razones humanitarias

En Exteriores indican que la decisión de acoger al líder saharaui, por razones «humanitarias», fue colegiada, de todo el Ejecutivo, extremo que admiten en la Moncloa. Sánchez estaba, pues, «informado». Y aunque en Interior coinciden ahora en esa versión, para no prender la llama dentro del Gobierno, Marlaska discrepaba por las posibles consecuencias migratorias. Rabat tuvo noticia enseguida de que el jefe del Polisario estaba a resguardo en Logroño, un lugar lejos de los focos. Ni Exteriores ni la Moncloa contestan a la pregunta de en qué momento se informó a Marruecos de la presencia en España de Ghali, considerado un «enemigo» para el país. «Cuando el tema es complejo, lo importante es gestionarlo y luego elegir el momento para comunicarlo», dicen fuentes diplomáticas. En el Gobierno recuerdan que también Rabat cerró la aduana comercial en Melilla en 2018 y no avisó a España, igual que el establecimiento de relaciones con Israel y el reconocimiento de Trump de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental pilló por sorpresa a Laya cuando estaba en Ramala, el pasado diciembre.

Zapatero tuvo que bregar con otra crisis con el vecino magrebí en 2009, en aquel momento por la huelga de hambre de 32 días que hizo la activista saharaui Aminatu Haidar en Lanzarote, antes de retornar a El Aaiún. En su equipo cuentan que el choque se resolvió con mucho diálogo y el problema hoy está en ese punto. En que el Gobierno no informó previamente a Rabat, y entonces la «confianza» se quebró. Laya, señalan estas fuentes, pecó de «ingenuidad», al no tener tomada la medida al reino alauí y no prever su reacción ante un tema, el Sáhara, considerado casus belli. Marruecos lanzó un primer aviso de su disgusto a finales de abril, cuando se cruzó de brazos ante la entrada de unos 130 inmigrantes por Ceuta. En ese momento también se movilizó la maquinaria diplomática española. Pero aquel pico quedó lejos de la ola de ciudadanos lanzados al mar esta semana.

La ministra ha defendido que no se pretendió ninguna «agresión» a Marruecos, solo actuar por razones «humanitarias». Fuentes diplomáticas recuerdan que hasta «no hace demasiado tiempo» los dirigentes saharuis visitaban nuestro país sin suscitar una reacción tan airada de Rabat.

Ghali había sido delegado del Polisario en España entre 1999 y 2008. Y Mohamed Abdelaziz, presidente de la RASD y secretario general del Polisario desde 1976 hasta su muerte, en 2016, se entrevistó en privado con Felipe González en 1992 en la Moncloa y en noviembre de 2004 con Zapatero, pero en Ferraz. Cita esta última que «se comunicó previamente» a Rabat, según el entorno del exlíder socialista. En abril de 2018, con Rajoy en el Ejecutivo, falleció en Bilbao Ahmed Bujari, el representante del Polisario ante la ONU, y en abril de 2020 murió en Madrid el histórico dirigente Mohamed Jadad. «Los dirigentes saharauis han estado entrando y saliendo de España, y muchos incluso tienen pasaporte español. Antes no se puso el grito en el cielo», alegan en el Gobierno, donde reivindican su «autonomía» de actuación.

¿Por qué en esos momentos no hubo crisis bilateral y ahora sí? Fuentes diplomáticas señalan dos razones básicas. Uno, la ruptura del alto el fuego entre Marruecos y el Polisario en noviembre pasado. Dos, en diciembre, Trump reconoce la soberanía marroquí sobre la excolonia española fuera del marco de la ONU. La recomposición de las relaciones no será sencilla. El ministro de Exteriores alauí, Nasser Burita, ya ha advertido de que Benyaich no regresará a Madrid «mientras dure la crisis» y esta durará en tanto Ghali permanezca en España. Y si el líder del Polisario sale como entró, «con opacidad», añadió la embajadora el viernes, la «grave crisis» entre los dos países empeorará. El país magrebí ya ha pedido a España «una investigación transparente» sobre lo sucedido con Ghali.

Exteriores replica que la operación fue «discreta», y «no secreta», como «discretos» están siendo los contactos con las autoridades marroquís para revertir la situación. «Queremos que baje el suflé, no calentar más», explican. Fuentes diplomáticas añaden que aunque las llamadas y los mensajes con Rabat se han sucedido, de carácter técnico, en esta semana de crisis no ha habido interlocución telefónica entre Laya y Burita, y tampoco de la número dos del ministerio, Cristina Gallach, con su contraparte marroquí. En la Moncloa también se reitera que no se ha demandado la mediación del Rey con Mohamed VI.