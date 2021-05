El nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dado algunos detalles de cómo será su Govern. Aragonès, que tomará posesión en la noche de este lunes, ha anunciado por ejemplo que la Generalitat tendrá "una portavoz", cuyo nombre se conocerá esta misma semana y que "no necesariamente" será también 'consellera'.

En una entrevista en Rac-1, el nuevo 'president' ha explicado también que el Govern tendrá finalmente 14 departamentos, tal y como se había pactado con JxCat, a pesar de que el rechazo de Elsa Artadi a ocupar Vicepresidència ha hecho que el departamento que se suponía que ella iba a ocupar -Vicepresidència i Economia- haya provocado que esa área se trocease. Jaume Giró será el titular de Economia, pero no será 'vicepresident'.

En cuanto al nombre de Giró, y en vista de los recelos que ha suscitado en algunos sectores de la CUP, Aragonès ha afirmado que "lo importante son los hechos y las medidas" que se tomen, más que los nombres. El nuevo 'president' ha dicho que espera dar a conocer los nombres de todos los miembros del Govern este mismo martes.

Justo después de tomar posesión -será el anterior 'president', Quim Torra, quien le pondrá la medalla-, Aragonès quiere "recuperar la salud emocional del país". "Tenemos a una generación de jóvenes que han visto como en un año y medio han sido confinados. Estamos también en deuda con ellos. Mi primer acto será con programas de salud mental para jóvenes", ha anunciado.

"Matar al padre" y viaje a Waterloo

Aragonès se ha referido también a su relación con el presidente de ERC, Oriol Junqueras. "A mí no me hará falta matar al padre. Tenemos mucha complicidad. Está muy claro que él ejercerá el papel como máximo responsable del partido, y a yo el de la Generalitat. En muchos sitios se da esta división de papeles. En un partido que ha tenido muchas divisiones internas hemos sabido trabajar en equipo", ha dicho el 'president'.

Durante la entrevista también ha hablado de su relación con JxCat. Aragonès se ha esforzado en transmitir que quiere dirigir un Govern cohesionado, y ha desvelado algunos detalles de la reacción de Carles Puigdemont a su investidura. Ha dicho que el diputado Josep Rius, un estrecho colaborador de Puigdemont, le entregó una carta con una felicitación. "En estas últimas semanas hemos ido hablando. Él quiso que fuera la estructura de partido de Junts quien llevara las negociaciones. Espero no solo hablar esta semana con él, sino también en las próximas semanas no tengo problema en ir a Waterloo, creo que estaría bien. Quiero hablar con todos los 'presidents'", ha afirmado.

Sobre su intención de retomar la mesa de diálogo con el Gobierno, Aragonès ha desvelado que ya se ha intercambiado mensajes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que espera llamarlo "esta semana" y que "tendría toda la lógica" que los dos presidentes se vieran antes de sentarse formalmente al frente de sus equipos. El punto de partida de su Govern es el de que "el conflicto político solo se puede resolver con un referéndum y con la amnistía".

"Los indultos serían un paso adelante"

Sin embargo, el nuevo 'president' ha añadido que los indultos serían una buena medida. "Se ha especulado mucho sobre los indultos, y quiero ser muy cuidadoso. Nosotros proponemos la ley de amnistía. No nos opondremos a ninguna propuesta que aligere el dolor de los presos y sus familias, al contrario. Los indultos serían un paso adelante, pero eso no quita que hay una solución global que se debe afrontar. No quiero entrar en especular, porque cada vez que se habla de eso y después no pasa, el dolor de las familias se hace más grande", ha asegurado.

En cuanto a la situación económica de Cataluña, y tras admitir que en los próximos días valorará si da tiempo a aprobar los presupuestos de 2021 o ya se empieza a trabajar en los de 2022, Aragonès se ha mostrado esperanzado en que la remisión de la pandemia provoque una reactivación: "Con el aumento de la movilidad interna habrá un incremento importante del sector servicios. Y la clave está en la movilidad internacional. Fui a cenar cerca de Palau y ya se veía a los primeros turistas. Veremos cómo se consolida".