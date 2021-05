Nasser Bourita, ministro de Asuntos Exteriores: «Marruecos no está obligado a defender fronteras que no son suyas»

El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos declara en una entrevista concedida a la cadena Europea que no se le puede presentar como el malo de la crisis migratoria ocurrida la pasada semana en Ceuta, al tiempo que considera que España no está siendo un buen socio con su país, ya que quiere enturbiar las relaciones del reino alauí con la Unión Europea.

¿Por qué se produce la avalancha de migrantes marroquíes a España?

Me gustaría mencionar algunas verdades y presentar algunos hechos lejos de todo discurso emocional. La primera verdad es que Marruecos no está obligado, no tiene ni vocación ni obligación de proteger otras fronteras que no sean las suyas. Marruecos no es ni el gendarme ni el conserje de Europa para proteger fronteras que no son las suyas. Marruecos no lo hace por mandato ni por obligación. Marruecos ha hecho mucho en la cooperación migratoria no por obligación o por tener una contrapartida. Lo ha hecho por lo que concierne a un partenariado. Un partenariado entre Marruecos y España y un partenariado entre Marruecos y la Unión Europea. Pero el parternariado no es a la carta. El partenariado significa sobretodo que se comprenda bien los intereses estratégicos de los socios.

Ayuda Financiera de la UE

En principio, Marruecos jamás ha actuado para hacer un servicio a cambio de una contrapartida financiera. Lo que recibe Marruecos de la UE como media no supera los 300 millones de euros por año, o sea menos del 20% del costo asumido por Marruecos en el marco de la lucha contra la migración.

Imágenes que indignan

Es ante todo una crisis migratoria nacida a raíz de una crisis política entre dos socios. Ese Marruecos malo que se intenta presentar, ha desmantelado durante los últimos cuatro años: 8.000 redes de tráfico de personas, 14.000 tentativas de migración clandestina de las cuáles 80 tentativas de incursión o de asalto a la ciudad de Ceuta. Además de esto, un intercambio de 9.000 informaciones con España sobre la migración clandestina. La buena vecindad no se da en un único sentido. No es una responsabilidad de Marruecos y una libertad de sus socios para actuar contra sus intereses.

Ghali, Sáhara, chantaje de migración

El problema está mal expuesto, como si Marruecos tiene obligaciones de actuar para proteger a Europa. Marruecos lo hace en tanto que partner. El partenariado debe ser recíproco. Está fundado sobre los intereses de los unos y de los otros. No se puede maquinar por la noche contra el socio y pedirle al día siguiente que sea leal. España no ha consultado a la Unión Europea antes de tomar las decisiones que tocan los intereses de Marruecos o antes de sobrepasar las normas Schenghen para aceptar la entrada fraudulenta de una persona buscada por la justicia española. España ha creado una crisis y quiere hacérsela asumir a la Unión Europea.

¿Dónde se encuentran en estos momentos las relaciones diplomáticas entre Marruecos y España?

Contrariamente a lo que dijo la ministra española de Asuntos Exteriores no hay contactos desde el comienzo de la crisis. Marruecos no ha sido informado de la llegada de este individuo. ¿Es normal en un Estado de Derecho falsificar pasaporte y suplantar una identidad para hacer entrar a alguien en un territorio europeo? ¿Es normal que este individuo sea perseguido por cuatro querellas, violación, tortura y terrorismo contra ciudadanos de las Islas Canarias? Marruecos hace distinción entre una actitud hostil de España, una crisis bilateral nacida a raíz de esta actitud y unas relaciones muy buenas con casi la totalidad de los países de la Unión Europea. Se intenta desviar el debate y crear una crisis que no existe entre Marruecos y la Unión Europea.

1.500 menores que han pasado a Ceuta; ¿Qué hacer con estos menores?

Ustedes conocen las posiciones de Marruecos sobre Ceuta, es un problema que Marruecos discute francamente con los países europeos en el marco de su responsabilidad, en estos últimos años el frente oeste de las fronteras de la Unión Europea no ha dado mucho de qué hablar, ¿El Porqué de esto? Es porque un país despliega 20.000 agentes de seguridad en detrimento de la seguridad de los marroquíes y todo ello para actuar como un socio fiable. Hoy hay sobretodo un problema de confianza, de respeto mutuo con el socio directo en una crisis que España misma ha creado, es a ella de encontrarle una solución a esa crisis. Si ella piensa seguir con los mismos procesos de la recepción de este señor, ella no buscaría más que el deterioro, la agravación de la situación e incluso la ruptura.