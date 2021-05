La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, ha pedido este martes unidad ante las "muchas deficiencias" de la lucha contra el maltrato y ha solicitado al Congreso que trabaje junto al Ministerio de Igualdad para que el Pacto de Estado "no quede en el limbo".

"El asesinato de cinco mujeres y un niño la semana pasada son cifras que sin duda deben ponernos en alerta contra el machismo", ha indicado Vera ante la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, en la que ha pedido "unidad feminista" para revisar los mecanismos de protección de las víctimas y poner en marcha todas las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"Quería pedirle a todas ustedes que activen todos los mecanismos que consideren oportunos para que actuemos conjuntamente. (...) El Pacto es una herramienta tan útil que la queremos institucionalizar, se acaba el año que viene y después, ¿qué? Le hemos propuesto a la Cámara que haya una estrategia nacional que venga para ser sostenible en el tiempo independientemente de quién esté en el Gobierno", ha dicho.

Vera ha asegurado que Igualdad ya trabaja "en qué va a pasar después del Pacto de Estado", dada su "fecha de caducidad" el año que viene: "Algo tendremos que hacer conjuntamente para que esto no quede en el limbo", ha aseverado.

La presidenta de la Comisión, la socialista Pilar Cancela, ha tomado la palabra para defender el Pacto, "que no está desfasado en absoluto", y pedir a los diputados "aplicarlo al máximo" y "empezar a pensar en poder renovarlo para que esté vigente mucho tiempo porque este país lo necesita".

Los diputados del PP, el PSOE, Cs y el PNV han mostrado su disposición para esta tarea. La socialista Beatriz Micaela Carrillo ha sostenido que no se puede permanecer impasible ni indiferente ante la tragedia y ha precisado que "no hay que inventar nada más", tan sólo aplicar el Pacto sin "perder más tiempo" para que no quede en un mero "instrumento simbólico".

"La violencia de género tiene que ser la prioridad absoluta (...) El Pacto es una herramienta que debemos proteger y esa naturaleza -de consenso- debe ser el espíritu que siga guiando nuestro trabajo", ha añadido la popular Rosa María Romero, quien ha prometido que su grupo nunca utilizará esta lucha de forma partidista o demagógica.

Frente a esta sintonía, Vox ha reiterado una vez más que la violencia no tiene sexo, que no se puede partir de la concepción de que el hombre es violento por naturaleza, que la ley contra la violencia de género no sirve para nada y que, en palabras de la diputada Lourdes Méndez, el Ministerio de Igualdad debe desaparecer.

Vera ha decidido no contestar a este grupo parlamentario "por respeto a las víctimas", una actitud que Méndez ha calificado de totalitaria antes de abandonar la Comisión.

Previamente, cuando la presidenta de la Comisión ha pedido guardar un minuto de silencio por los asesinatos machistas de la última semana, Méndez ha tratado de que el homenaje institucional tuviera en cuenta todos los crímenes, no sólo los machistas, una actitud que Cancela le ha recriminado.

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género ha asegurado que la alianza feminista es más importante que nunca, dada la "amenaza" del negacionismo de la violencia de género.

En la Comisión, tanto JxCat como Ciudadanos han pedido que se estudie el impacto que el fin de las restricciones por la pandemia están teniendo en la escalada de violencia física, en ocasiones mortal. Esta tarde, frente a la situación de "alarma machista", el Ministerio de Igualdad ha convocado una reunión con un centenar de asociaciones feministas, entidades especializadas y organizaciones de derechos humanos que trabajan en la lucha contra la violencia machista para coordinar y consensuar una mejor respuesta ante este tipo de violencia.