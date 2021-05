El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha pedido este lunes al jefe del Ejecutivo y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, que autorice un referéndum para que las bases del PSOE se pronuncien sobre la concesión de los indultos a los líderes del 'procés'.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, el exdirigente ha recordado que la actual dirección del PSOE "llegó al poder diciendo que quería que hablara la militancia". "Lo mejor sería que se hiciera un referéndum, que hace tiempo que no hablan las bases, y en función que el Ejecutivo tome las decisiones", ha apuntado.

En esta línea, Rodríguez Ibarra ha dejado claro que la libertad "solo es libertad cuando la habla el discrepante" al tiempo que ha recordado que el PSOE "no es una escuela de muñecos ventrílocuos donde uno dice una cosa y los demás la repiten". "Esto es un partido libre, acostumbrado al debate", ha añadido.

Rodríguez Ibarra, que ha reconocido que no es partidario de conceder el indulto, ha repetido que está "dispuesto" a escuchar opiniones diferentes e incluso a estar "a favor" de esa posición si le "convencen". Hasta ahora, su idea es contraria porque el propio Sánchez "dijo hace año y medio que de indultos nada" y que tenía que haber un "cumplimiento íntegro de la pena".

Así, el que fuera presidente de la Junta de Extremadura ha señalado que los intereses de España no "tienen una óptica definida" que es "la que diga" el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que la pasada semana se posicionó a favor de la concesión de los indultos.

"¿Quién es Zapatero más que yo?"

"¿Por qué Zapatero sabe que tienen efectos positivos? ¿Quién es Zapatero más que yo para saberlo? Yo soy más antiguo que él, tengo más militancia que él, he ganado más elecciones que él. ¿Por qué el va a saber algo y yo no lo voy a saber? Que nos lo cuenten a los militantes para que tengamos algo que decir en algo que no afecta solo a Cataluña, sino a todos los españoles", ha sostenido.

A su juicio, no existe una distinción "entre viejos y nuevos socialistas", sino entre socialdemócratas y entre "aquellos que valoran menos el Estado de derecho" a cuenta de una situación, en Cataluña, donde se rompieron las "costuras" de la ley.

En este contexto, Rodríguez Ibarra ha instado a aquellos que defienden que la concesión de indultos solo "puede traer beneficios" a que "aporten datos". "Yo aquí saco a colación el pensamiento de alguien que decía: Yo solo creo en Dios, todos los demás traigan datos", ha apuntado.

Apoyar al Gobierno

La situación de los presos catalanes dista mucho, según el expresidente, de la que el Estado vivió con ETA, cuando había que guardar "cierto secreto". "Aquí no se trata de terrorismo, sino de saber cuáles son las cartas que tiene cada uno, que es lo que nos estamos jugando, cuales son las bazas que se pueden utilizar", ha continuado.

Para el expresidente, solo los datos objetivos pueden servir para saber si "merece la pena" que la sociedad se arriesgue "o no" a la concesión de la medida de gracia. Por ello, ha alertado de las posibles consecuencias de que los que ahora son tratados como mártires reciban el indulto: "Les van a tratar como héroes, y no lo van a dejar de hacer".

Por otro lado, Rodríguez Ibarra también ha propuesto al Partido Popular que, "en lugar de irse a la Plaza de Colón" a manifestarse, "se vayan al Parlamento" y ofrezca al Ejecutivo los escaños necesarios en temas "importantes", evitando así que el Gobierno dependa de los votos de los independentistas.

"Si el PP de verdad está preocupado con que no se rompan las costuras del Estado de derecho debería en lugar de irse a la Plaza de Colón a utilizar banderas se vayan al Parlamento y en un debate sosegado pregunten las razones por las que se quieren dar indultos y le digan: No tenga usted problema de que le falten 13 diputados, porque el PP en temas importantes se lo va a dejar para que tenga usted mayoría", ha explicado.