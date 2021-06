El exconseller del Ejecutivo de Carles Puigdemont Santi Vila ve "valentía" en las palabras del líder de ERC, Oriol Junqueras, cuestionando la vía unilateral para conseguir la independencia de Cataluña y afirma que "el procés se ha acabado", aunque algunos no lo admitan por "tacticismo". "Lo que dice ahora ERC es lo que el sentido común y la razón ilustrada impone", ha sostenido en una entrevista emitida en simultáneo por Ràdio 4 y La 2 el día en que acaba su inhabilitación por desobediencia.

El exdiputado y exalcalde de CDC ha celebrado que "empiecen a converger" los discursos que el independentismo hace en privado y en público porque -ha criticado- ya hacía demasiado tiempo que "se gesticulaba mucho de cara a la galería y a la hora de la verdad se veía que determinadas vías no llevaban a parte alguna", más allá de generar "confrontación". "Yo tengo la convicción íntima de que el procés se ha acabado. No se ha acabado el independentismo, que es diferente y es legítimo (...), pero el procés y, sobre todo, los errores que unos y otros cometimos en el bienio 16/17 se tienen que dejar atrás con nobleza, generosidad y concordia... quien no compre esto es que está instalado en el tacticismo y en el cuanto peor mejor", ha dicho.

En este sentido, Vila ha aplaudido los primeros pasos del nuevo Ejecutivo que preside Pere Aragonès para encauzar el conflicto catalán a través del diálogo, y ha defendido que los indultos deben ser prioritarios para el independentismo porque aliviarán el "dolor" de quienes aún están encarcelados por su implicación en el referéndum unilateral del 1-O.

El exconseller, que en las últimas elecciones votó al PDeCAT pero se "arrepintió" por el cordón sanitario que los posconvergentes firmaron en contra del PSC, ha descartado por ahora regresar a la primera línea de la política, aunque ha admitido que sigue de cerca la actualidad de Barcelona.