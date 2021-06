La consellera de Asuntos Sociales y Deportes de Baleares, Fina Santiago, ha destituido al director de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), Serafín Carballo, por rechazar vacunarse contra la covid. "Hace una semana estábamos actualizando la lista de altos cargos vacunados y él no aparecía pese a que le tocaba por edad. El lunes hablé con él y le dije que su postura era muy respetable, pero que al ocupar un cargo público podía tener consecuencias. Esta mañana he vuelto a hablar con él y me ha comunicado que su decisión de no vacunarse es firme", ha explicado Santiago.

Asimismo, la responsable de Asuntos Sociales ha asegurado que Carballo "ha entendido" su destitución, que deberá ser ratificada por el Consell de Govern.

El registro que ha delatado a Carballo es el mismo que el Govern creó en abril ante las sospechas lanzadas por la oposición de que había altos cargos del Ejecutivo autonómico que se saltaban el orden de vacunación para inocularse antes las dosis. Ese documento, que se actualizará en los próximos días, sirve ahora para identificar a quien rechaza la inyección.

En el Ejecutivo autonómico no existe un protocolo o norma escrita para destituir a los altos cargos que se nieguen a vacunarse. "Cuando se hizo el registro ni siquiera se contempló la hipótesis de que hubiera altos cargos que tomaran esa decisión", ha subrayado Santiago. Sin embargo, la consellera entiende que, de repetirse el mismo caso en otras consellerias, se actuaría de la misma manera. "Entiendo que sí. De hecho, el lunes por la tarde lo consulté con la presidenta [Francina Armengol] y estuvo de acuerdo", ha indicado.

De todos modos, Santiago ha señalado que el de Carballo es el único caso del que tiene constancia, tanto en su conselleria como en todos los departamentos del Ejecutivo.

En un comunicado, la conselleria consideró que la decisión de Carballo "es legítima", pero argumentó que "no puede continuar estando al frente de una institución pública y ostentando un cargo público, dado que su decisión personal es incompatible con los valores y los criterios sanitarios que se defienden y promueven desde el Govern respecto de la vacunación y la salud pública". Asimismo, desde Asuntos Sociales se ha puesto de manifiesto "el trabajo y confianza en la gestión desarrollada por su director desde que en noviembre de 2016 se puso al frente de este organismo".

El OBIA se creó para velar "por la defensa y la promoción de los derechos del menor". El decreto 16/1997 de creación de la oficina establece que se trata de un organismo “con total autonomía funcional y de gestión” adscrito a la conselleria que tenga atribuidas competencias en materia de bienestar social. Entre las incompatibilidades de su director está la afiliación a cualquier partido político o el desarrollo de funciones directivas o laborales en un partido político o sindicato.