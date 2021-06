El Govern balear ha abierto expediente a los organizadores de un concierto de reggaetón en la Plaza de Toros de Palma e investiga a nueve hoteles por los brotes asociados a los viajes de fin de curso en Mallorca.

Según ha informado el ejecutivo balear este viernes a los medios de comunicación, ya se han detectados los focos de contagio del brote de COVID-19 relacionado con viajes de estudiantes en los pasados días a Mallorca.

De acuerdo con lo referido por parte del medio millar de jóvenes contagiados de diferentes comunidades y las investigaciones llevadas a cabo por los servicios sanitarios de rastreo, en los pasados día hubo varias situaciones donde pudieron facilitarse los contagios.

Una de las situaciones donde se pudieron facilitar los contagios, ha explicado el Govern, fue un concierto de reggaetón en la Plaza de Toros de Palma, a cuya entidad organizadora se ha abierto expediente bajo posible multa de entre 60.000 y 600.000 euros por infracción muy grave.

Asimismo, ha añadido, se han detectado otros espacios de contagio como diferentes fiestas en la costa del Arenal de Llucmajor, tanto en barcas como en tierra, incluidos nueve hoteles a los cuales se está investigando y algunos de los que ya han sido inspeccionados en las últimas horas.

Al mismo tiempo, la Conselleria de Salud y Consumo ha comenzado a realizar un cribado de todos los hoteles para controlar posibles cadenas de contagio de su personal.

Por otro lado, en las próximas horas, Baleares instará al Gobierno central, competente en la materia, a que emprenda acciones legales contra aquellas agencias de viaje de la península que hayan podido organizar o bien colaborar en el desarrollo de estas actividades que incumplen la normativa COVID.

"El archipiélago balear es un espacio seguro, con una de las incidencias más bajas de Europa mantenida en los últimos meses gracias al esfuerzo de toda su población para respetar las medidas de seguridad. No se permitirá que la imprudencia de unos pocos, y de quienes se lucran con ello, ponga en riesgo vidas humanas y la recuperación económica", ha enfatizado el Govern.

El Govern plantea cribados

Además, la Dirección General de Salud Pública del Govern balear ha pedido que se hagan cribados entre los trabajadores de los hoteles donde se han alojado los estudiantes afectados por brotes asociados a viajes de fin de curso en Mallorca.

Así lo ha indicado el portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas de Baleares, Javier Arranz, en una rueda de prensa en la que ha explicado que el Servicio de Salud (IbSalut) está trabajando en los estudios de contactos entre compañeros de viaje que todavía se encuentren en la Comunidad.

Además, en Baleares hay cuatro estudiantes aislados en un hotel puente tras haber dado positivo en COVID-19.

Respecto a los cribados en hoteles, Arranz ha confiado en que no encontrarán un número muy elevado de casos puesto que los empleados de estos negocios "normalmente conocen muy bien las medidas" y "los estudiantes se han movido casi en una burbuja", haciendo actividades "separados del resto de la población".

El portavoz del comité ha apuntado que tienen constancia de que en algunos hoteles "ha habido encuentros y fiestas en zonas que se están inspeccionando" y ha añadido que se tendrá que actuar al respecto.

También ha informado de que el primer caso identificado fue el de un monitor de uno de los grupos, si bien ha aclarado que eso no quiere decir que fuera el origen del brote puesto que pudo venir de un caso asintomático.

Aragón da por cerrado el brote

Por otro lado, el Gobierno de Aragón ha dado por "cerrado y controlado" el brote de covid-19 originado en el viaje que se ha saldado en esta Comunidad con diez casos en el municipio de Alcañiz (Teruel).

Así lo ha asegurado la consejera de Sanidad, Sira Repollés, durante una visita al Hospital Ernest Lluch de Calatayud (Zaragoza), donde ha recordado que durante toda la pandemia en Aragón se han observado "gran cantidad de brotes" ligados a actividades sociales y en fechas concretas.

"Las no fiestas, las no navidades, el puente de la Constitución" son momentos en los que Aragón ha sufrido un incremento de los contagios y ahora recientemente en mayo, con las fiestas de fin de curso de bachillerato, un grupo de población joven todavía no vacunada.

Según Repollés, son contagios que forman parte "del comportamiento habitual de este tipo de fiestas, en las que no se utilizan mascarillas".

"No preocupa su gravedad pero sí que se perpetúen este tipo de comportamientos y más cuando a partir de mañana cae la utilización de las mascarillas", ha advertido Repollés, que ha subrayado que precisamente este tipo de fiestas no cumplen los requisitos para no utilizarlas.

Por eso ha hecho un llamamiento a la prudencia y dado que precisamente este tipo de infecciones se están dando en población no vacunada.

En el caso de los afectados de Alcañiz ha informado de que se ha hecho un seguimiento a los contactos estrechos sin que hayan aparecido más casos.

Respecto a la variante delta, de la que en Aragón ya se han detectado 5 casos, la consejera de sanidad aragonesa ha apuntado que en esta Comunidad "hace semanas que se secuencian semanalmente gran cantidad de muestras" y al igual que ha ocurrido en otras regiones "no sería entendible que no tuviéramos casos de la variante delta".

De los cinco casos ha precisado que "ninguno reviste más gravedad por ser de esta variante" y ha asegurado que la vacunación es efectiva frente a esta cepa.

En este sentido ha anunciado que "si las cosas transcurren como hasta el momento" en Aragón no se han planteado revisar la estrategia de vacunación ni la estrategia de detección de casos porque "forma parte del comportamiento del virus".