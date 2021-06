El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha cifrado en 5.126 los viajeros identificados en los contagios registrados en los viajes de estudios a Mallorca y Menorca, que han causado 1.167 infecciones y mantiene en cuarentena a 4.796 personas.

Así lo ha dicho Simón en rueda de prensa este lunes al término de la reunión de seguimiento de la pandemia de covid, en la que ha dicho que no cree que estos contagios tengan un impacto importante en otros grupos, aunque ha reconocido que representan "un porcentaje no desdeñable del total de casos notificados en los últimos 14 días (2,5 %) y en la última semana (5 %)".

Según Simon, en los viajes de estudio se creó una "situación perfecta para una gran transmisión del virus", que no es la primera vez que pasa, pero si ha sido la más mediática.

"Ha congregado a población de nuestro territorio y de fuera, con múltiples orígenes geográficos, múltiples variantes en la zona, múltiples escenarios epidemiológicos y eventos masivos con poco control", ha descrito Simón para explicar la extensión de la transmisión.

Ha alertado de que son datos importantes, "que nos dan ese toque de atención de que los grupos que no están inmunizados tienen que ser conscientes de que todavía no lo están", y ha recordado que los padres de estos estudiantes están entre los 50 y los 55 años, la mayoría con una dosis de vacuna y "no tantos con las dos", aunque espera que no haya mucho efecto secundario en las familias.

Pero si ha advertido de que los contagios en la juventud pueden tener impacto en la hospitalización e incluso "es posible que alguno fallezca" y ha revelado que 4.464 de las personas relacionadas con los brotes ya han abandonado las islas baleares.

A juicio de Simón, era "esperable" que se originaran estos focos de transmisión porque al final de los cursos académicos hay más interacción, especialmente después de un año y medio de pandemia y a las puertas del verano.