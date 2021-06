El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado en la tribuna del Congreso de los Diputados que su partido ya ha presentado el recurso para lograr la anulación de los indultos a los dirigentes del procés. Vox y Ciudadanos ya lo hicieron la semana pasada, pero el principal partido de la oposición no había dado todavía ese paso hasta hoy. Casado se ha limitado a decir, a grandes rasgos, que ha impugnado la medida de gracia como "partido partido político que representa a millones de españoles afectados en su soberanía" por el "atropello democrático" de los hechos de 2017. También, ha añadido, por representar "a miles de catalanes que han visto atacado su patrimonio, su libertad, su seguridad y su convivencia en la escuela, el trabajo o los servicios públicos".

Fuentes de la dirección conservadora han apuntado después que han presentado nueve recursos, por cada uno de los soberanistas indultados.

En su alocución, Casado ha cargado contra Pedro Sánchez por conceder los indultos para seguir en la Moncloa, ha repetido en varias ocasiones, y aliarse con los que quieren "destruir España". "No se puede caer más bajo (...). Si quiere cambiar lo que es de todos los españoles, tendrá que dejar opinar a todos los españoles. Dimita, disuelva el Parlamento y convoque elecciones, solo así podrá indultarle la historia", ha afirmado.

El jefe de la oposición ha rechazado el discurso del presidente del Gobierno, al que ve soltando "homilías buenistas" y pidiendo retomar el espíritu de la transición y hablando de "convivencia" y "concordia", cuando cree que no hay que "volver a hacerlo". "Solo hay que conservarlo. No es mucho pedir", ha continuado. Casado ha usado varias metáforas para lanzar su mensaje: en un pasaje ha dicho que ve a Sánchez como "un caballo de Troya" de los que quieren romper España; en otro, se lo imagina como una "matrioska" que esconde "a los independentistas y batasunos dentro". "Y ya no está Pablo Iglesias para echarle la culpa. El radical es usted", ha sentenciado. "El pago de estos indultos será su finiquito como presidente y el epitafio del PSOE constitucional", ha augurado sin mencionar en un solo momento la posibilidad de presentar una moción de censura, algo a lo que le han animado tanto Santiago Abascal (Vox) como Inés Arrimadas (Ciudadanos). Incluso Sánchez lo ha hecho: que dé ese paso, y vea qué apoyos tiene, o deje de bloquear ya la renovación de los órganos constitucionales (Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas, entre otros).