El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado su apoyo para que la candidatura Pirineos-Barcelona sea la organizadora de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030. Sánchez así se lo transmitió al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en la reunión que ambos mantuvieron este martes en el Palacio de la Moncloa y con la que han abierto una nueva etapa de diálogo entre ambos Gobiernos con el fin de desatascar la crisis política de Cataluña de los últimos años causada por el desafío independentista.

Desde Aragón, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha advertido hoy de que Aragón no participará en ningún proyecto olímpico en el que la Comunidad "no esté en igualdad de condiciones" con otras comunidades autónomas. Para la consejera, incluso el nombre propuesto para la candidatura "no es un buen inicio".

Aunque la iniciativa ha reconocido que corresponde al Gobierno de España y que puede ser "un buen proyecto" para el país y las comunidades, la consejera ha insistido en que la premisa de inicio para que Aragón participe es que se parta "en igualdad de condiciones". En cualquier caso, ha reconocido que no se ha profundizado aún en los detalles ni hay más información al respecto.

El presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, espera asimismo que la propuesta de candidatura para los Juegos Olímpicos de 2030 Pirineos-Barcelona no sea "una cesión más" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a Cataluña en detrimento de la Comunidad aragonesa.

Beamonte ha advertido de que "lo que hay que hacer es luchar para que esa candidatura vaya en igualdad de condiciones". Una decisión, ha dicho, que le corresponde al presidente de Aragón, Javier Lambán, para que "no sea una cesión más" ya que en caso contrario será "una nueva claudicación" y "rendición" del titular del Ejecutivo autonómico ante Sánchez, "de la misma manera que Sánchez se rinde ante el nacionalismo catalán".

Desde Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, también ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que defienda una candidatura conjunta con Cataluña y le ha pedido que no "siga claudicando" ante el independentismo catalán.