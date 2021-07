El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), que desde el pasado 8 de junio gobierna con el único apoyo de un concejal de su partido, ha anunciado este jueves su "renuncia voluntaria", dejando así la puerta abierta a que sea el PSOE, como lista más votada, quien gobierne en lo que resta de mandato.

En rueda de prensa junto al concejal de Cs José Antonio Huertas, el único que le ha prestado su apoyo desde el inicio de esta crisis planeada a su juicio por el PP y los dos ediles "tránsfugas" de la formación naranja que abandonaron el equipo de gobierno, Salvador no ha aclarado si entraría o no a formar parte del futuro gobierno socialista. Este momento no hay "ningún acuerdo", ha enfatizado, aunque no lo haría como teniente de alcalde ni como miembro de la junta de gobierno local, pero ha incidido en que mantener la estabilidad en el Ayuntamiento solo pasa por apoyar la lista más votada.

"Este momento no hay ningún acuerdo", ha enfatizado, aunque no lo haría como teniente de alcalde ni como miembro de la Junta de Gobierno local "por sentido de la responsabilidad y para que las personas que tengan que desarrollar su trabajo puedan hacerlo".

Su renuncia, de la que se dará cuenta este viernes, junto a la del concejal Huertas, en un pleno extraordinario, se produce después que el 8 de junio los seis concejales del PP con los que compartía gobierno de coalición y dos de los cuatro ediles que junto a él integraban el grupo municipal de Cs renunciaran a sus competencias por la negativa de Salvador a ceder al PP el bastón de mando para los dos años que restan de mandato, en virtud de un supuesto acuerdo verbal al que habían llegado ambas formaciones a nivel local.

"Sabré actuar con absoluta generosidad", ha asegurado tras señalar, sobre si todavía hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP, que le hubiera gustado que el Partido Popular le hubiera mostrado "la misma lealtad" que, dice, le ha trasladado él, que lo que hay que hacer es que Granada salga adelante y que para eso es "fundamental" que haya dos años de estabilidad. Una estabilidad que, a su juicio, no podría aportar el PP porque lleva "demasiada carga en su mochila, con un verso suelto (en alusión al exedil del PP Sebastián Pérez, cuya marcha hace unos meses propició la situación actual) y seis concejales que no han terminado de definir quién va a ser el candidato", lo que hace "muy complicado" llegar a un acuerdo que no sea "un simple acuerdo de interés" para ambas partes sin contar con la estabilidad de Granada.

"Yo no he dicho a quién vamos a poner, sino que apoyaremos la lista más votada -el PSOE-", ha remarcado tras precisar que, en cualquier caso, la responsabilidad habría sido del PP por abandonar el gobierno con "chantajes" tras haberlo planificado todo "con nocturnidad y alevosía" por "estrategias y consignas de partido". Ha citado expresamente como urdidores de lo ocurrido al exdirigente de Cs, ahora en el PP, Fran Hervías, y a los exconcejales del grupo naranja Manuel Olivares y Lucía Garrido que presentaron su renuncia junto a los seis ediles populares.

Salvador, que ha defendido su gestión al frente del ayuntamiento, ha explicado que ante la situación generada solo cabían dos opciones: que el PP "asumiera su responsabilidad" y regresara al equipo de gobierno, cosa que hasta ahora ha rechazado hacer si él se mantenía de alcalde, o dejar gobernar al PSOE como lista más votada tras las pasadas elecciones municipales, lo que, a su juicio, es la mejor salida y lo que daría más "estabilidad" a la cuidad. Además, entiende el hasta ahora alcalde que "segundas partes nunca fueron buenas", en alusión a retornar a un pacto con el PP.

Respecto a si su renuncia ha contado con el apoyo de las direcciones nacional y regional del partido, que hasta ahora han apoyado su continuidad al frente de la Alcaldía, Salvador ha manifestado que siempre han sido partidarios de que tenía que "aguantar" pero el interés general, dice, se ha antepuesto.

Sobre si el hecho de que el portavoz del grupo socialista, Francisco Cuenca, esté imputado por un asunto relacionado con su etapa hace años como delegado de Innovación de la Junta condicionaría el acceso de este a la Alcaldía, ha considerado que hasta ahora esa circunstancia "no ha impedido nunca nada" y que él no se va a meter en qué candidato presenta el PSOE.

La corporación municipal de Granada está compuesta por 27 concejales, de los que actualmente 10 pertenecen al PSOE, 6 al PP, 3 a Unidas Podemos, 3 a Vox y 2 a Cs, mientras que los 3 restantes forman parte del grupo de no adscritos del ayuntamiento.