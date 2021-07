El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal PSOE, Óscar Puente, ha criticado este jueves el nuevo destino del exdiputado de Cs Toni Cantó como director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid y ha dicho que "es un mierda que va a vivir a costa de los españoles cobrando 75.000 euros" por "rascarse los huevos a dos manos".

"Hoy se revela en toda su dimensión quién este tipo y, efectivamente, es un mierda. No me corto ni medio pelo a la hora de decirlo", ha manifestado Puente al ser preguntado por los periodistas sobre un tuit firmado por él a primera hora de esta mañana sobre el cargo que ocupará Cantó en la Comunidad de Madrid.

El tuit, colgado a las 9,10 horas en la cuenta de Óscar Puente, dice lo siguiente: "Para aquellos a los que le parece mucho que un alcalde cobre 86.000€ al año, con una ciudad a su cargo, 3.200 trabajadores y 360 millones de presupuesto, y no tener domingos ni fiestas de guardar, que piense que Cantó Toni va a cobrar 75.000€ por rascarse los huevos a dos manos".

Una hora más tarde, en declaraciones a los periodistas, antes de participar en una reunión con la junta directiva de CEOE-Valladolid, Puente ha ratificado con otras palabras el contenido vertido en ese tuit sobre el nuevo cargo creado por la Comunidad de Madrid y el nombre del director de la Oficina del Español.

"No es ningún calentón (sobre el tuit). Yo en su momento me callé cuando Toni Cantó, cuando mi hermana (Sofía Puente) fue nombrada directora general del Ministerio de Justicia (de Seguridad Jurídica y Fe Pública), me acusó de nepotismo, de haberla enchufado", ha respondido a los informadores antes de la reunión.

Se ha referido el alcalde de Valladolid, en este sentido, a la "trayectoria inmaculada" de su hermana, "una persona que ha sido número dos en su carrera fiscal cuando sacó la oposición, y directora general del Centro de Formación de Fiscales y Jueces".

El origen de este debate y cruce de descalificaciones se remonta al 30 de enero de 2020 cuando Sofía Puente fue nombrada directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, cargo que desempeña en la actualidad, lo que motivó la crítica, a través de un tuit, de Toni Cantó, entonces diputado y portavoz de Cs en las Cortes Valencianas.

Ese día, 30 de enero de 2020, escribió un tuit en el que consideró como un acto de "nepotismo puro y duro" el nombramiento de Sofía Puente por ser hermana del alcalde y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente.

Ese mensaje de Toni Cantó era el siguiente: "Óscar puente dice que es machismo el decir que una directora general de Justicia es su hermana (...) No, Óscar, aquí el genero da igual (...) Lo que ponemos de manifiesto es que es familia tuya y que es nepotismo puro y duro.