Dos meses sin Iglesias: menos ruido, mismas tensiones

Dos meses puede ser mucho tiempo -los 60 días previos a irse de vacaciones son interminables- o muy poco -ocho semanas no dan para nada si estas haciendo lo que más te gusta-, pero, desde luego, se ha demostrado que los dos meses que han pasado desde la dimisión de Pablo Iglesias (sorprende que fuera hace tan poco... o tanto) es el tiempo justo para comprobar que en Gobierno de coalición sigue habiendo tensiones. Hay menos ruido, sí; pero no menos roces. Los alquileres, el precio de la luz o la subida del SMI siguen enfrentando a socialistas y morados, aunque ahora el exlíder morado ya no está en el centro de la polémica.