La crisis de gobierno ha sido profunda, pero también traumática para algunos de los ministros salientes, caso de José Luis Ábalos. Pero también ha sido acogida con euforia por el PSOE, sobre todo por la marcha de Iván Redondo, el 'superasesor' del presidente. Su director de Gabinete. Su cese sorprendió a todos. Nadie lo esperaba. Pero lo que molestó sin duda fue que Redondo se atreviera a pedir a Pedro Sánchez un ministerio, el de la Presidencia, para aumentar su poder y controlar la sala de máquinas del Gobierno ahora que se producía la salida de Carmen Calvo. Que esa demanda existió la contaban este fin de semana dirigentes de alto nivel del Ejecutivo y de Ferraz, como relataba este diario, pero esa versión la confirmó este lunes el propio Félix Bolaños. Y justo en su toma de posesión como heredero de Calvo. Los ministerios, dijo, "ni se pueden pedir ni se deben rechazar".

Relacionadas Los nuevos ministros de Sánchez prometen sus cargos y reciben sus carteras

El de Bolaños fue el traspaso de carteras quizá más concurrido de este martes. Le arroparon el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; las tres vicepresidentas del Ejecutivo -Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera-, y hasta siete ministros: Fernando Grande Marlaska (Interior), María Jesús Montero (Hacienda), José Manuel Albares (Exteriores), Reyes Maroto (Industria), Ione Belarra (Derechos Sociales) y Alberto Garzón (Consumo). Además, le acompañaron la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega (número dos de Zapatero entre 2004 y 2010), y el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, además del nuevo director de Gabinete de Sánchez, Óscar López, y la cúpula del PSOE, encarnada por la vicesecretaria general, Adriana Lastra -con quien mantiene una sólida relación-, y el responsable de Coordinación Territorial, Santos Cerdán. La acumulación de nombres y cargos daba buena cuenta del poder e influencia del nuevo ministro, auténtica mano derecha del presidente. Ahora con más poder, derribado ya Redondo.

"¡Cuántas veces me he alegrado de no ser ministro!", exclamó. "Unas cuantas. Pero estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar. El presidente ha decidido que asuma esta cartera, lo hago con honor y enorme responsabilidad". Ahí estaba el recado a Redondo. Clarísimo y rotundo. La cartera que ambicionaba el director de Gabinete fue a parar a sus manos. Con sus palabras, remarcaba que no se puede exigir nada al presidente, porque es él quien manda y dispone. Ante la contundencia de su impactante afirmación, el propio Bolaños, en conversación informal con los periodistas, aclaró que no estaba haciendo referencia a Redondo, a quien desea "todo lo mejor". El ya exdirector de Gabinete trasladó, a través de su entorno, que fue él quien pidió irse y que fue Sánchez quien le ofreció ser ministro dos veces, según informa 'El Mundo'. Pero si algo caracteriza a Bolaños es su lealtad absoluta al jefe y su prudencia máxima. Sus palabras no podían ser casuales. Era el mensaje que quería trasladar la Moncloa.