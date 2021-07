Sánchez arranca su gira económica por EEUU para atraer inversiones

El presidente no se entrevistará con Joe Biden en la Casa Blanca, ni tampoco despachará con ningún miembro de su Administración. La ministra de Industria, Reyes Maroto, que voló este domingo hacia Pittsburgh (Pensilvania) para entrevistarse con los máximos responsables de Alcoa, sí se reunirá con dos miembros del Gobierno americano en Washington, la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, y la responsable de la Oficina del Representante Comercial de EEUU, Katherine Tai. Maroto luego se unirá a Sánchez en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.

En la Moncloa remarcan que no se ha solicitado un encuentro político al máximo nivel, porque ahora es el momento de atraer capital

El jefe del Ejecutivo despachará con empresarios y representantes del sector financiero, audiovisual y tecnológico. Ese es el enfoque de su gira, precisan en la Moncloa, a lo que se suma una pata cultural, ya que pretende potenciar Los Ángeles como "casa de lo hispano". Fuentes gubernamentales indican que la gira por EEUU "no tiene un objetivo político", porque "no es el momento para reuniones al máximo nivel" con la Administración Biden. Es más, no se han solicitado. La relación diplomática entre los dos países es "extraordinariamente estrecha", pero, en coordinación con Exteriores, se ha entendido que ahora es prioritario para España acudir a los centros neurálgicos del país: Nueva York, la capital financiera del mundo; Los Ángeles, como punto de referencia del universo audiovisual, y San Francisco, por su importancia en la transformación tecnológica y digital. "Ya habrá ocasión de estrechar los contactos políticos. Este es el tipo de viaje que había que hacer ahora", justifican.

En el Ejecutivo cuentan que muchas grandes empresas están a punto de tomar decisiones de inversión de mucho peso, y por eso es clave "colocar España en el radar". La aprobación del plan de recuperación, el fin de la pandemia y la buena marcha de la vacunación ayudan, creen, a ese objetivo. Ponen como ejemplo el anuncio que hizo el martes el grupo Volkswagen -en el que se integra Seat-: instalará en España una tercera fábrica de baterías para coches eléctricos, tras las de Alemania y Suecia, aprovechando la aprobación del primer Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), acordado por el Gobierno para impulsar el coche eléctrico y conectado.

MNSBC, Reuters, CNN, Bloomberg

En la Moncloa hacen hincapié en que el tipo de reuniones, de primer nivel, de carácter económico, y la apretada agenda de Sánchez en las tres ciudades americanas ya justifica el viaje por sí mismo. Además de su exposición en medios estadounidenses, en los que podrá vender España a grandes audiencias. El miércoles 21, de hecho, el presidente arranca jornada con una entrevista en el espacio 'Morning Joe' de la cadena de televisión MSNBC, programa matinal presentado por Joe Scarborough. Después, Sánchez mantendrá reuniones con una docena de grandes fondos de inversión (JP Morgan, Goldman Sachs, Soros Fund Management, BlackStone...). A mediodía almorzará con Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, excandidato a las primarias demócratas de 2020 (que ganó Biden) y magnate de la información económica. Luego se verá con Larry Fink, CEO de BlackRock, la mayor gestora de inversiones del mundo.

Sánchez se entrevistará con los ejecutivos de los fondos JP Morgan, Goldman Sachs, Soros o BlackStone, y se verá con Michael Bloomberg y Larry Fink, CEO de BlackRock

Sobre las 15.30 del miércoles, el jefe del Ejecutivo será entrevistado por la agencia de noticias Reuters, por un tiempo de 30 minutos, en la sede del Instituto Cervantes en Nueva York. Y hacia las cinco inaugurará la Oficina Económica y Comercial de España en la ciudad americana, con presencia de empresas españolas, en un edificio icónico en el 'skyline' de la metrópolis, el Chrysler Building, en la calle 42 con Lexington Avenue, en el corazón de Manhattan.

Entrada la tarde, Sánchez y su delegación volarán hacia Los Ángeles. En la mañana del jueves 22, será entrevistado por la CNN en español y visitará el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, que ha lanzado los 'rovers' que han viajado a Marte, como el 'Spirit', el 'Opportunity', el 'Curiosity' y el último, el 'Perseverance', enviado al planeta rojo el 30 de julio de 2020. Algunas de las piezas han sido fabricadas en el Centro de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid, en la localidad de Robledo de Chavela. El Gobierno quiere "impulsar" y reforzar la colaboración con la agencia espacial norteamericana.

Por la tarde, el jefe del Ejecutivo se acercará a los estudios de Universal, la meca del cine, donde reunirá con los CEO de las más importantes productoras (Netflix, Disney, Warner...). El Gobierno quiere hacer de España el 'hub' audiovisual de Europa, para lo que ha aprobado un plan de inversión pública de 1.603 millones de euros para el periodo 2021-2025 y que tiene como meta aumentar un 30% la producción audiovisual realizada en España al final del periodo. Industria también ha firmado un acuerdo con Netflix para utilizar las series y películas rodadas en nuestro país como un recurso turístico que ayude a la recuperación del sector tras la fuerte caída de la demanda internacional ocasionada por el estallido de la crisis del covid.

Apertura del nuevo Cervantes

La breve estancia en la ciudad servirá a Sánchez para anclar la faceta cultural del viaje. Pronunciará una conferencia en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) sobre la necesidad de fomentar la enseñanza del español en EEUU. La charla llegará apenas una semana después de que el Consejo de Ministros aprobara la apertura de un centro del Instituto Cervantes en la ciudad angelina. La presencia del centro oficial de difusión del español es reducida en EEUU -tiene centros en Nueva York, Chicago y Alburquerque, además de un aula en Seattle y el observatorio del español en Harvard-, y por eso Sánchez anunció, en su anterior visita, en 2018, el arranque de los trámites para la inauguración de una nueva sede. El Ejecutivo, en su real decreto del 13 de julio, autoriza la creación de un nuevo centro cuyos gastos de apertura, instalación y funcionamiento se cubrirán con cargo al Cervantes, asignados en la ley de Presupuestos del Estado de 2021 y ascienden a 1.158.740 euros.

En LA, el presidente visitará la NASA y despachará con las principales productoras en los estudios de Universal. El Gobierno quiere ofrecer España como 'hub' audiovisual

El Ejecutivo busca que la sede de LA se convierta en un potente faro, en la "casa de lo hispano", en el referente del español para América. Ahora mismo, según datos del Gobierno, hay 43 millones de hablantes nativos de español, más 11,6 millones de bilingües y otros 16 millones con conocimientos más limitados de la lengua. Se espera que para 2060 Estados Unidos sea el segundo país en cifra de hispanohablantes del mundo, solo por detrás de México. El líder socialista será el 'keynote speaker', pero también participarán el director del Cervantes, Luis García Montero; el rector de la UCLA y la académica Barbara Fuchs, a quien el centro acaba de conceder el Premio Ñ, que le será entregado por el Rey en octubre. García Montero extenderá a Fuchs el jueves 22 el diploma acreditativo del galardón.

El aterrizaje en San Francisco, la última etapa de la gira, será ya en la tarde-noche del jueves, pero la actividad no comenzará hasta la mañana. Sánchez visitará posteriormente el campus de Apple en Cupertino, donde se entrevistará con su director ejecutivo, Tim Cook -la empresa de la manzana podría anunciar inversiones en España-, y luego mantendrá en Palo Alto un encuentro primero con los CEO de HP, Intel, PayPal, Qualcomm o Levi's) y más tarde con una veintena de 'venture capitalists' y emprendedores españoles en la sede de HP. Tras una entrevista en Bloomberg Technology, habrá un evento con emprendedores y talentos españoles en Silicon Valley y, finalmente, una cena-evento exclusivo que organiza la AmChamSpain con una docena de CEO de grandes compañías tecnológicas (Zoom, YouTube...). El presidente no se verá con directivos de otros gigantes tecnológicos, como Google o Amazon, porque el tiempo es "limitado" y no todos los grandes ejecutivos están en la Costa Oeste.

"Movilizar capital privado"

Como en otros viajes, Sánchez volará en su Airbus acompañado de empresarios. En este caso, con representantes de cinco 'startups': Red Points (Laura Urquizu), RatedPower (Andrea Barber), Adara Ventures (Alberto Gómez), Wallbox (Enric Asunción) y Carto (Javier de la Torre).

En San Francisco, el jefe del Ejecutivo visitará la sede de Apple y se reunirá con emprendedores y empresas tecnológicas

En la Moncloa recalcan que la agenda, intensa -y por ahora sin ruedas de prensa con los periodistas que vuelan hasta EEUU y que viajarán con él en los saltos intermedios a Los Ángeles y San Francisco-, es "bastante potente" tal y como está configurada. Pero que no haya encuentros políticos con la Administración Biden dibuja una gira de muy distinto carácter, que no puede superar el fiasco del brevísimo contacto que Sánchez mantuvo con el mandatario americano en la cumbre de la OTAN en Bruselas, el pasado 14 de junio. No obstante, Maroto sí despachará con las dos miembros del Gobierno del demócrata citadas, Gina Raimondo y Katherine Tai.

Los encuentros de Sánchez serán, básicamente, con el sector privado. En la Moncloa subrayan que no se anunciarán alicientes fiscales para atraer inversiones. El líder socialista dirige un "Gobierno serio" que no llega a una reunión y ofrece "regalos tras las cortinas". Se expondrán, abundan, las oportunidades de negocio, los planes del Ejecutivo para los próximos años y el aprovechamiento de los fondos europeos. "Se necesita movilizar capital privado, y nadie mejor que el presidente para contar a todas estas empresas cuáles son los proyectos de su Ejecutivo", inciden.

La que arranca este martes será la primera salida fuera de España de Sánchez tras la remodelación de su Gabinete. A primeros de mes, se desplazó hasta Estonia, Letonia y Lituania, en un viaje mucho más político, en el que ofreció ayuda a los países bálticos a cambio de su respaldo en el frente sur. En aquella ocasión, voló sin empresarios y sin miembros de su Ejecutivo. Ahora le acompañarán emprendedores y Maroto, pero no el nuevo titular de Exteriores, José Manuel Albares. A su vuelta, le espera la Conferencia de Presidentes, el 30 de julio en Salamanca. Y, para finales de agosto, una nueva gira por África. En principio, por Egipto y Kenia, pero los detalles aún se están preparando.