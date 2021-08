Ante la puerta de salida de la crisis covid, Pedro Sánchez percibe a la oposición "más furibunda e irresponsable de Europa", un conglomerado de la derecha al que el presidente del Gobierno tilda de desleal y feroz en una carta remitida a los afiliados del PSOE, y que contiene algunos de los más duros reproches que el líder socialista ha dirigido a sus adversarios.

En la misiva, enviada para explicar a la militancia la coyuntura y los cambios en el Gobierno, Sánchez asegura que España ha aguantado la crisis pandémica pese a la falta de apoyo de los partidos de la derecha, y a su intento de bloquear las ayudas europeas. "Contábamos con el ejercicio virulento e implacable de la oposición porque parece ser el estilo de la casa de la derecha española, pero nadie pudo imaginar que se llegaría tan lejos como para poner en juego las propias ayudas europeas que nuestro país merece", escribe.

Sus acusaciones abarcan la situación de deterioro institucional. Dice en su misiva que el Partido Popular, a quien alude directamente en este caso, ha llegado a "paralizar el funcionamiento de las instituciones capitales de nuestra Constitución democrática". En sus admoniciones al PP, Vox y Ciudadanos, considera que "nada parece ser capaz de detener la ferocidad de la oposición de derechas y ultraderechas. Ni la Constitución, ni la recuperación de nuestra economía, ni la concordia entre españoles".

Sánchez ha animado a sus compañeros a enfocar la situación como un reto: "Esta crisis excepcional nos dará la oportunidad de poner en pie un país mejor", les ha dicho, congratulándose de que en la crisis "no nos hemos limitado ni mucho menos a resistir. Hemos avanzado en derechos, en libertades, en justicia social, en progreso, en ecología". Y entre esos elementos de mejora cita las leyes de Protección a la Infancia y Adolescencia, para Personas con Discapacidad y de Libertad Sexual, la Ley de Cambio Climático, la Estrategia España Digital 2025, el Ingreso Mínimo Vital, el Plan de Reto Demográfico y la Ley de Eutanasia, logros "alcanzados mientras luchábamos contra la peor emergencia del siglo".

No habrá acuerdo para el CGPJ

Si se basaran solo en el clima crecerían las apuestas por que no se renovarán esas "instituciones capitales" hasta la próxima legislatura. El PP, en su réplica, ha contribuido al augurio reafirmando su negativa a pactar con quien considera politizador de los entes constitucionales.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha sido quien más extensa contestación ha dado a la reflexiones de Sánchez en un primer domingo de agosto en el que el líder popular, Pablo Casado, se ha limitado a formular dos opiniones tan breves como dos mensajes de Twitter: "Biden recibe a los disidentes cubanos en la Casa Blanca, mientras a Sánchez le niega la reunión y le degrada a un pasillo durante 29 segundos. Es lo que pasa cuando te pones del lado de las dictaduras de Castro y Maduro", ha dicho en el primero.

En el segundo ha tocado el gobierno de los jueces, cuya vigencia lleva caducada más de 30 meses: "El Tribunal Europeo también avala nuestra posición para que los jueces elijan a los jueces. Sánchez debe dejar de bloquear la renovación del CGPJ y cumplir con la Constitución y los estándares europeos. Si sacan las manos de la Justicia podremos llegar a un acuerdo de inmediato", ha tuiteado Casado.

Por esa senda argumental ha ido el número dos del PP en una entrevista con Europa Press. García Egea advierte de que no habrá acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial sin despolitización: "Entiendo que no le interese despolitizar la Justicia, pero Pedro Sánchez debe abandonar toda esperanza de que el PP entre a participar de un proceso en el que no se avance en la independencia judicial".

La llamada a abandonar toda esperanza, dice García Egea, no es porque a los populares les falte ganas de pactar. El número dos del PP ha aseverado que si se permitiera en las próximas semanas que "los jueces eligieran a la mayoría de los jueces, el PP se sienta inmediatamente a renovar todos los órganos constitucionales, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el CGPJ y todos aquellos que hayan vencido".