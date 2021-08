El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reclamado este viernes al Gobierno que deje actuar al ejecutivo murciano en el Mar Menor, ante la "situación crítica" por la que atraviesa, y ha advertido de que "alguien será responsable en el Gobierno central si no se actúa".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en Torrevieja, donde ha participado en el I Encuentro Popular Región de Murcia-Comunidad Valenciana junto al presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López-Miras, y el presidente del PPCV, Carlos Mazón.

García Egea ha explicado que el PP ha registrado este mismo viernes en el Congreso una iniciativa para "poner solución por fin" la situación "crítica" del Mar Menor, en el que hoy "han vuelto a entrar 5.000 kilos de nitratos, 30 millones de litros de agua contaminada", algo que ha afirmado que volverá a suceder mañana.

A su juicio, la situación solo se puede solucionar "de una forma": "Evitando que la Rambla Albujón siga vertiendo directamente y desviando estos vertidos". Al respecto, ha lamentado que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, visitó hace dos días la zona, que ha calificado como "una de las joyas ecológicas" de Europa, pero "no tenemos a día de hoy una sola solución".

La propuesta de los 'populares' incluye que los próximos Presupuestos Generales tengan una partida "para que evitar que sigan llegando nutrientes al Mar Menor; que existan incentivos fiscales para que empresas, entidades u organizaciones que inviertan en él tengan desgravaciones fiscales y declarar el entorno como zona gravemente afectada por emergencia para que pescadores y hoteleros puedan tener ayudas". Por último, también pide que se dediquen fondos europeos a ejecutar el proyecto 'Vertido cero al Mar Menor'.

García Egea ha recalcado que los geólogos han advertido de que si no se actúa sobre la masa subterránea que vierte agua continuamente al mar "poco se podrá hacer" y si no se rebaja las golas para que se permita el intercambio entre Mediterráneo/Mar Menor "podemos tener una catástrofe".

Por ello, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que el Gobierno "actúe de forma inmediata" porque "en cualquier momento puede venir una DANA o tormentas torrenciales y se puede desatar una ola de mortandad en el Mar Menor".

"Si no se actúa, si no se deja al Gobierno murciano actuar sobre la cuenca vertiente, cuyas competencias son del Gobierno y sobre el intercambio de agua" con el Mediterráneo, "el Mar Menor no puede aguantar más". "Alguien será responsable en el Gobierno de España si no se actúa", ha alertado.