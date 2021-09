El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido este miércoles que el Rey emérito debe "aclarar" a la sociedad española las investigaciones que le afectan porque, a su juicio, hay "una generación" que acompañó a la "democracia y a la Jefatura del Estado" encarnada en la persona de Juan Carlos I que se merece "esa explicación".

"Sería muy conveniente que, en algún momento, hiciera alguna declaración o transmitiera algo a la sociedad española, en los términos que sea. Él sabe que lo pienso", ha señalado el que fuera líder del PSOE en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.

En este contexto, Zapatero ha recordado que hay "una o varias generaciones de españoles" que han acompañado a "la democracia y al respeto y apoyo a la Jefatura del Estado en la persona del Rey emérito".

"Creo que se merecen esa explicación. La inmensa mayoría está deseando que se aclare y preservar una institución como la Jefatura del Estado, que cumple un papel relevante y que es constitucional", ha insistido, para después defender a Felipe VI quien, en su opinión, "encarna" la monarquía "con una profesionalidad y entrega muy clara".

Sobre la situación en Cataluña tras la detención y posterior puesta en libertad del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha apostado por "preservar y cultivar el diálogo" porque "es el horizonte y se va a imponer como método". Este diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, según Zapatero, "debe abrir expectativas de acuerdo y reformas, de respeto, reconocimiento y reencuentro".

"Lo que tengamos que hacer juntos, no se podrá hacer si no hay ese tiempo de diálogo, de compartir, escucharse, reflexionar. El destino es compartido", ha asegurado el ex Jefe del Ejecutivo, al tiempo que ha recordado el "cambio cualitativo" en la sociedad catalana, que ha pasado de "años de confrontación muy grave" tras el referéndum del 1 de octubre "al diálogo".

Por último, ha pedido al líder del Partido Popular, Pablo Casado, que "ofrezca acuerdo y entendimiento en aspectos institucionales" al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque ha reconocido que lo ve "muy reactivo a cualquier tipo de diálogo". Así, ha cuestionado las alianzas del PP con Vox. "Duro que a largo plazo, la connivencia con Vox le pueda a ser útil", ha sostenido.