El presidente del PP de Valencia deberá devolver el sueldo de alcalde de dos legislaturas por incumplir la dedicación exclusiva

El organismo de control que dirige Joan Llinares concluye en la resolución a la investigación que Mompó “no puso en conocimiento del pleno” la actividad privada que desarrolló a través de la empresa Gestió i Serveis Mompó Aledo SL, creada en 2014 y que obtuvo contratos de varios ayuntamientos de la Ribera Alta, aunque ninguno con el propio consistorio que dirigía. Mompó “no solicitó, ni obtuvo declaración de compatibilidad, siendo ello preceptivo, puesto que al tener dedicación exclusiva [como alcalde de Gavarda] se encontraba sujeto a la Ley de incompatibilidades”, apunta el informe de la Agencia Antifraude.

Y añade que “una vez sobrevenida la incompatibilidad con el comienzo del ejercicio de esta actividad pública, debería haber optado por una u otra ocupación comportando, su silencio, la pérdida de la condición de concejal por entenderse que opta por la actividad que causa la incompatibilidad”. Como los hechos ya se han consumado, la Agencia Antifraude concluye que “procedería la devolución de las cantidades percibidas del Ayuntamiento de Gavarda, como así han dejado claro los tribunales”. Y cita como ejemplo la sentencia del TSJCV que obligó a la exconcejala de Rocafort, Carlota Navarro, a devolver el sueldo de regidora, unos 25.500 euros, porque simultaneó el cargo de delegada de Urbanismo con el cargo de diputada provincial con dedicación exclusiva en la Diputación Provincial de València.

Mompó defendió cuando Antifraude inició la investigación que nunca ocultó su vinculación empresarial y que la secretaría municipal no vio ningún problema en que compaginara ambas actividades siempre y cuando no facturara trabajos con su consistorio. De ahí que, según Mompó, no se considerara necesario justificar la compatibilidad.«En realidad cobraba como una dedicación parcial y la secretaria no puso ninguna pega», aseguró a este periódico en 2020. Fuentes cercanas al regidor también explican a Levante-EMV que Mompó no llegó a cobrar el sueldo máximo de alcalde (que podía alcanzar los 40.000 euros) sino que a nivel económico cobró una exclusividad parcial de 26.000 euros anuales. Y que, al tener el PP mayoría absoluta en 2011, la exclusividad se le habría aprobado sin impedimentos. Sobre la devolución del dinero también señalan las mismas fuentes que “no puede devolver el dinero porque no ha ganado más. Y existe jurisprudencia en un sentido y en otro”, añaden. Y limitan el debate sobre estos hechos a "un aspecto técnico y administrativo" ya que la Agencia Antifraude no ha comunicado los hechos a la Fiscalía..

Antifraude reconoce en su resolución que “consta acreditado que por parte de la secretaria municipal no se informó específicamente de estas circunstancias [de incompatibilidad] al alcalde, si bien ello no implica que tenía la obligación y era responsable de solicitar la compatibilidad”.