La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha pedido perdón este viernes tras colgar una fotografía desde un coche particular en el que viajaba como acompañante y que circulaba a 156 kilómetros por hora en dirección a València, para asistir al Congreso nacional del PSOE.

Hacia las 8.00 horas de este viernes Andreu ha colgado una story en su cuenta personal de Instagram en la que se veía una imagen de un amanecer tomada desde el interior de un coche con la frase "Esto empieza bien...", una fotografía que se veía el cuentakilómetros del coche con la velocidad citada.

"¡Perdón! Yo no conducía pero el error es grave. Debemos respetar siempre los límites de velocidad", ha reconocido en Twitter, una vez que se ha dado cuenta por las redes sociales de la velocidad a la que circulaban, de la que no era consciente.

En el Gobierno de La Rioja han explicado a Efe que Andreu, a título personal y como afiliada del PSOE, viajaba en la parte de atrás del coche junto a varios compañeros de partido en el vehículo particular del que conducía, que no era ella, y no ha sido consciente de la velocidad hasta que no ha visto la reacción en las redes sociales, tras lo que se ha disculpado.

Andreu, que es secretaria de Medio Rural de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE , una vez que ha pedido perdón y ha eliminado la foto inicial, ha subido la misma imagen a Instagram pero eliminando la zona del cuentakilómetros, que ha sustituido por la frase "Que digo que esto pinta bien...".

Andreu ha publicado su disculpa a través de un comentario en la cuenta de Twitter del coordinador general del PP de La Rioja, Diego Bengoa, quien había subido un pantallazo de la story de Andreu.

"Ahí tienen a la presidenta de @lariojaorg circulando a 156 km/h incumpliendo los límites de velocidad. Espero que @guardiacivil tome las medidas oportunas y la sancione. Mal ejemplo el que da la presidenta. Luego se ha dado cuenta y lo ha quitado, pero ya era tarde…", indicaba Bengoa.

Un "despiste"

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha atribuido a un "despiste" el exceso de velocidad a que circulaba el coche en el que viajaba con otros socialistas hacia Valencia. "Era un amanecer tan bonito, estábamos tan ilusionados por venir, iba con compañeros, y efectivamente nos ha servido para darnos cuenta de que no se puede relajar nadie al volante", ha dicho en declaraciones a los medios a su llegada a la Fira de Valencia. Tras lo cual ha sentenciado: "Nos ha servido para darnos cuenta de que cualquier despiste o fallo puede ser terrible".