No es el momento. La dirección nacional del PP no quiere hablar, al menos todavía, de listas únicas para el congreso del partido en Madrid. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sigue reclamando día sí, día también que ese proceso interno se realice cuanto antes para preparar las elecciones municipales de mayo del 2023. Ha empezado la semana ofreciendo una lista única en la que estaría el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la respuesta ha sido corta: el congreso aún no se ha convocado y es pronto para hablar de ese asunto. "No estamos en eso", afirma un miembro de la cúpula sacudiéndose al presión.

En una entrevista en 'Ok Diario', Ayuso es preguntada si incluiría a Almeida en su lista a dirigir el partido en la región y ella responde afirmativamente. La pregunta por el alcalde se debe a que Almeida aparece como posible competidor de la dirigente madrileña en las primarias. Él no ha aclarado qué hará, permitiendo que la dirección de Pablo Casado pueda defender los supuestos beneficios de la "tercera vía": es decir, que una tercera persona coja las riendas de la formación para que Ayuso y Almeida puedan volcarse en la presidencia y la alcaldía, respectivamente.

"La junta directiva ha marcado unos plazos y se van a cumplir. A partir de ahí se podrá presentar al congreso quien quiera. Y quien gane tendrá el apoyo cerrado de la dirección nacional", ha repetido en dos ocasiones Pablo Montesinos, el vicesecretario de Comunicación del partido que ha ofrecido una rueda de prensa este mediodía en Génova.

Montesinos no ha querido comentar la posibilidad de cerrar ya la pugna interna a cuenta del PP de Madrid aunque el congreso se celebre a finales del primer semestre de 2022, como se decidió en una junta directiva nacional. Tanto el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, como el de Andalucía, Juanma Moreno, han pedido que se bajé el suflé por este pulso interno porque está desgastando al partido en un momento en el que el PP remontaba en las encuestas.

El vicesecretario ha aludido a la "unidad" que pidió el propio secretario general del PP, Teodoro García Egea, este fin de semana en el congreso del PP en Castilla-La Mancha. "Todos tenemos que tener el mismo objetivo: forjar esa alternativa que España necesita para que Pedro Sánchez vea la puerta de salida de la Moncloa", ha indicado.