Los presupuestos de la Generalitat para el 2022 siguen en el aire, a menos de 24 horas del primer examen parlamentario. El veto de la CUP a las cuentas ha cedido el puesto de socio preferente a los 'comuns', pese a la "perplejidad" del PSC, que sigue fuera de la ecuación.

El 'president' Pere Aragonès mantiene el portazo a los socialistas y da prioridad a los morados, reuniéndose con ellos esta misma tarde, pero Junts se desvincula de estas conversaciones. Fuentes de la Conselleria d'Economia que lidera Jaume Giró apuntan que no hay miembros de la Conselleria ni del partido en el encuentro y que la cita se limita a acuerdos "políticos" y no de alcance "presupuestario". Eso es, que los poscovergentes no se hacen suyos los acuerdos que puedan salir de la reunión. Así lo ha decidido la ejecutiva de Junts, reunida este domingo, y evidencia los recelos a elegir a En Comú Podem como aliado sin intentar un acercamiento al PSC para que, con su abstención, salve los presupuestos este lunes. Esquerra, en cambio, dejó escrita ayer su apuesta por explorar al máximo un acuerdo progresista.

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha comparecido en rueda de prensa para pedir a los grupos que retiren las enmiendas 'gratis' apelando a su "responsabilidad" porque ha asegurado que "no habrá un giro de 180 grados, ni de 90 ni de 45" en las cuentas diseñadas. En este sentido, ha advertido a los 'comuns' de que su partido "no sacrificará unos buenos presupuestos para incorporar las políticas nefastas de Ada Colau". Sànchez no se ha ahorrado críticas a la líder del partido Jéssica Albiach a quien ha acusado de forzar un cordón sanitario contra Junts y de "lucir desacomplejadamente su voto contra la declaración unilateral de independencia [en el 2017] y poniendo en riesgo la integridad de parte de los diputados en el Parlament". En otro orden de las cosas, ha achacado la falta de entendimiento con la CUP a la "inconcreción e insatisfacción" en el cumplimiento del acuerdo de investidura entre ERC y los anticapitalistas, que los posconvergentes no se hacen suyo.

Las comitivas

La reunión entre miembros republicanos del Govern y una delegación de los 'comuns' ha empezado a las 16 horas y nace con la voluntad de ambas partes de llegar a un pacto. Los presupuestos de la ciudad de Barcelona están sobre la mesa, después de que Esquerra presentase una enmienda a la totalidad y dejase su tramitación, de nuevo, en manos del partido que alumbró el exprimer ministro francés, Manuel Valls.

Pero no sólo eso, los morados reclaman también multiplicar la inversión en la red ferroviaria para llegar hasta los 600 millones en cuatro años poniendo en funcionamiento nuevas líneas de trenes y ampliar la T-Jove hasta los 30 años y la T-16 hasta las seis zonas. Además, solicitan 1.500 millones de euros en cinco años para "crear espacios verdes", prestar mayor atención a la salud mental y unos 300 millones de euros para un dentista público. En cuanto al Hard Rock y a los Juegos Olímpicos de Invierno, quieren que el Govern se eche atrás y apueste por un cambio de modelo productivo que sea más sostenible.

En nombre del Govern acuden al encuentro la 'consellera' de Presidencia, Laura Vilagrà, el diputado de ERC Sergi Sabrià, la secretaria general de Presidencia, Núria Cuenca, y el secretario general de Salud, Marc Ramentol; mientras que la delegación morada está formada por la portavoz adjunta en el Parlament, Susanna Segovia, el coordinador de economía de la formación, Joan Carles Gallego, y los diputados en la cámara catalana Lucas Ferro y Marc Parés.

Los 'comuns' anunciaron su intención de presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas toda vez que el Govern escogió como vía prioritaria para tramitar los presupuestos a la CUP, que se ayer se salió de la ecuación al decidir mantener la enmienda que ya había anunciado, al considerar "insuficientes" las cesiones planteadas por el Ejecutivo.