El Gobierno aparca por ahora la ley de memoria para centrarse en la agenda económica

La tramitación de la ley de memoria democrática tendrá que esperar. Al menos, unas semanas, pero quizá sea mucho más tiempo. El Gobierno no tiene en absoluto asegurada su aprobación por la falta de apoyos parlamentarios, y en concreto por el choque total con ERC. Por el momento, el Ejecutivo prefiere centrarse en su agenda económica y en sacar adelante los compromisos contraídos con Bruselas, y deja el proyecto de ley de memoria para más adelante.

El Gobierno tiene fijadas tres "prioridades" de aquí a final de año, incidían este martes fuentes de la Moncloa: culminar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, del cambio en el sistema de pensiones y de la reforma laboral. Esos son los tres objetivos marcados en rojo, y dos de ellos los tiene encarrilados. Las cuentas saldrán del pleno del Congreso esta semana sin sobresaltos —este martes amarró el acuerdo con ERC, que consiguió que el 6% del catálogo de las grandes productoras audiovisuales tenga que estar en lenguas cooficiales—, y la reforma de las pensiones ya está también cerrada con los republicanos y con PNV después de que se alcanzara el acuerdo con los sindicatos la pasada semana. La nueva legislación del mercado de trabajo está todavía en la mesa del diálogo social, y el Gobierno tiene como reto que la patronal entre en el consenso. El ministerio de Yolanda Díaz aún tiene unos días más de margen para cerrar la reforma, antes de que traducirla a un real decreto ley que el Congreso habrá de convalidar en un plazo máximo de un mes desde su publicación en el BOE.

Esas tres "prioridades" ya están "encarriladas", a juicio de la Moncloa. Pero no lo está aún la ley de memoria. El pasado miércoles se cerró el plazo de presentación de enmiendas parciales, de modo que el siguiente paso debiera ser la convocatoria de la ponencia, discusión en la que participan todos los partidos, y una vez que se aprueba el informe se eleva el debate a la comisión, que integrará las modificaciones parciales en su dictamen, que habrá de ser aprobado por el pleno antes de viajar al Senado. Pero PSOE y Unidas Podemos pueden jugar con los tiempos y demorar la tramitación hasta que logren los apoyos o bien dejar morir la iniciativa.

Socialistas y morados pactaron la semana pasada una treintena de enmiendas, pero no satisficieron en absoluto a ERC, el principal socio de legislatura del Gobierno, junto con el PNV. Los republicanos insisten en que la ley ha de declarar ilegal el franquismo, y que tenga efectos jurídicos, y en que se ha de modificar el artículo 2 de la ley de amnistía de 1977, la que permitió la "impunidad" de los represores de la dictadura. No renuncian, al menos por ahora, a ninguna de las dos peticiones. El Gobierno, sin embargo, remarca que su línea roja es precisamente la norma de 1977, porque fue una conquista de la izquierda en la Transición, y justo con una de las enmiendas pactadas entre los dos miembros de la coalición se buscó orientar la interpretación de los tribunales, al advertir de que la ley de amnistía ha de leerse conforme a lo estipulado en el Derecho internacional, que estipula que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura "tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.

ERC ya votó en contra de la ley de memoria histórica que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, y asegura que está dispuesto a hacerlo ahora con el proyecto del bipartito: el texto actual, afirmaba el principal negociador de ERC, el exdiputado Joan Tardà, es "un maquillaje de la de hace 14 años y se queda en la epidermis". "Durante todo este tiempo hemos denunciado esta vergüenza. Nos dijeron que éramos unos radicales. Estamos convencidos de que buena parte de la banalización de los derechos humanos que hay hoy en día, incluso del auge del fascismo, tiene que ver con que no se ha cerrado bien el franquismo. No podemos legitimar esta nueva trampa", apuntó el exportavoz de ERC en la Cámara baja en una entrevista en El Periódico de España.