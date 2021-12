Una mujer de 30 años ha sido encontrada asesinada esta mañana presuntamente por su pareja de varias cuchilladas en el domicilio de ella, en el barrio de l’Eixample, en València. El presunto autor del crimen ya está detenido tras haberse intentado suicidar ayer, viernes, aunque no habría confesado inicialmente el asesinato.

El cuerpo ha sido encontrado esta mañana por la Policía Nacional, pasadas las 9.30 horas, en un domicilio de la calle Conde de Altea, en una de las zonas de mayor poder adquisitivo de la ciudad. Los agentes habrían descubierto el cuerpo tras varias investigaciones y después de que la chica no respondiera a las llamadas.

Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, no había denuncias previas entre la pareja, lo que no indica que no hubiera violencia y maltrato antes del asesinato de esta mañana. De hecho, la mayor parte de las víctimas de violencia machista asesinadas no habían denunciado nunca a su agresor.

Un coche patrulla de la Policía Nacional se ha desplazado al lugar y ha comprobado que la mujer estaba apuñalada y que no tenía pulso. Aún así, los agentes han reclamado ayuda médica urgente, lo que ha hecho que el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de Sanidad haya desplazado una ambulancia del SAMU al lugar.

Sin embargo, el equipo médico solo ha podido certificar la muerte de la joven, lo que ha puesto en marcha el protocolo de crímenes machistas, con el aviso a la juez de guardia de Violencia sobre la Mujer de València, así como a la fiscal y al forense.

El cuerpo ha sido levantado al filo de las doce del mediodía y trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia.

La mujer asesinada hoy se convierte en la cuarta víctima mortal de la violencia machista este año en la C. Valenciana.