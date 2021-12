Nueva polémica de Cristina Seguí, cofundadora de Vox. En esta ocasión, por sus comentarios sobre un restaurante de Valencia, el Galdo26, al que, según han explicado sus propietarios, no la dejaron entrar por no querer presentar el pasaporte covid, obligatorio desde el pasado viernes por la noche para acceder a este tipo de locales.

Lejos de amilanarse por no poder entrar a Galdo26, Seguí aprovechó sus perfiles en las redes sociales para arremeter contra el local y asegurar que sus responsables discriminaban y niegan "ilegalmente la entrada a las personas" que no tienen pasaporte covid. El primer comentario de la periodista fue el pasado lunes, 6 de diciembre, cuando la exigencia del certificado covid impuesta por la Generalitat Valenciana ya estaba plenamente vigente para cualquier restaurante, bar o local de ocio con un aforo superior a las 50 personas. De hecho, Sanitat ha previsto multas y sanciones de hasta 30.000 euros para aquellos locales que acepten a clientes sin este pasaporte que acredite estar plenamente vacunado, haber superado la enfermedad en los últimos 6 meses o tener un prueba PCR negativa en las últimas horas.

#Galdo26 en Marqués de Zenete, 28, Valencia, discrimina y niega ilegalmente la entrada a las personas que no tengan pasaporte COVID. pic.twitter.com/u8vcroMMeB — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) 6 de diciembre de 2021

Además, Seguí siguió adelante con su ataque a Galdo26 y no dudó en criticar el servicio del restaurante en las reseñas del local disponibles en Google. "Pésimo servicio. Pelos en las gambas y cubiertos con contras de comida de clientes anterior. Pasa de largo", apostilló la periodista. Las palabras de Seguí despertaron el malestar de los propietarios del local que, en la misma red, añadieron un comentario en el que explicaban que, en realidad, Seguí no pudo acceder al interior del restaurante porque se negó a presentar su pasaporte covid por lo que le solicitaban que borrase su reseña al considerarlas una "calumnia" y no descartaron emprender acciones legales contra la periodista si no lo hacía.

A la cofundadora de VOX no la dejan entrar en un restaurante por no presentar el pasaporte COVID y, ¿qué hace ella? Lo normal: difamar al negocio con todo su coño moreno 🤢 pic.twitter.com/YXOnypR096 — Bérnar (@BernarGM) 7 de diciembre de 2021

Las reacciones en internet no tardaron en producirse. Miles de usuarios han mostrado su consternación por los comentarios de Cristina Seguí sobre Galdo26.