Las negociaciones entre sindicatos, empresarios y Gobierno para cerrar la reforma laboral antes de final de año avanzan ahora a buen ritmo: en la última semana, en la que se ha adoptado la fórmula de negociar todos los días, se están registrando avances notables, según las partes. No obstante, esas mejoras son difíciles de etiquetar, porque -dicen los negociadores- ahora se está hablando de todos los temas en conjunto, y eso supone que “hasta que no está todo resuelto, no hay nada resuelto”, como decía en las últimas horas el líder de CCOO, Unai Sordo.

Sin embargo, el incremento de las posibilidades de acuerdo es palpable, según todas las partes, y por eso los agentes sociales están dejando todo listo para poder consultar a sus órganos de gobierno en caso de acuerdo para conseguir un “sí” (o un "no") rápidamente, teniendo en cuenta los pocos días que quedan para el final del plazo y que llegan los festivos navideños. Tanto CEOE como UGT y CCOO ya tienen agendadas reuniones internas importantes la semana que viene. Si hay acuerdo, los sindicatos tendrán que conseguir su refrendo por parte de sus máximos órganos directivos entre Congresos, por la importancia de la materia. Por ello, según fuentes de las centrales, ya se ha avisado a sus integrantes (varias decenas de personas repartidas por toda España tanto en uno como en otro caso) para poder reunirse telemáticamente con premura en caso de que sean convocados, aunque los preparativos son diferentes porque CCOO y UGT manejan distintos escenarios de pacto. La organización que dirige Sordo cree que el posible acuerdo se demorará hasta final de año, así que lo que han hecho es convocar para el lunes que viene a su Comité (un órgano consultivo integrado por todos los líderes territoriales y sectoriales del sindicato), que examinará la marcha de las negociaciones; a partir de ahí, esperarán a ver cómo se desarrollan los acontecimientos para activar cuando sea preciso a su autoridad suprema, el Consejo. En UGT, en cambio, opinan que un preacuerdo es inminente: su líder, Pepe Álvarez, ha insistido en los últimos días en que es probable que acabemos la semana con una "primera fase" cerrada, y por eso ya prevén una cita de su Comité (que en este caso es su máximo órgano de Gobierno) para el miércoles 22 o el jueves 23. Por su parte, la CEOE ha retrasado la reunión de la Junta Directiva que tenía que haberse celebrado este pasado miércoles al miércoles que viene, día 22, para poder examinar en ese momento el estado de la negociación y despejar el camino para una reunión del Comité Ejecutivo (el máximo órgano de gobierno), que es el que toma siempre las grandes decisiones, como ha ocurrido en los últimos meses con las renovaciones de los erte o la reforma de las pensiones. Reuniones más eficaces El ambiente entre las partes ha mejorado de forma notable en los últimos días, después de las complicaciones que causó la crisis entre Economía y Trabajo por el control de las negociaciones y de las dificultades en torno a la definición de un redactado aceptable para todos los interlocutores en materia de temporalidad. Según fuentes de la negociación, dos han sido las claves para acelerar los trabajos: una nueva forma de afrontar las reuniones, y una actitud diferente por parte de CEOE. En cuanto a la técnica negociadora, en la última semana se ha optado por reuniones diarias, largas (unas cinco horas de duración) y que abordan varios temas a la vez; algo que ha permitido superar los bloqueos generados por el método anterior, que consistía en "examinar cada materia párrafo a párrafo, y eso eternizaba el diálogo y maximizaba las diferencias, mientras que ahora podemos contemplar las materias en conjunto y negociar una cesión en un aspecto a cambio de un avance en otro", explica uno de los negociadores. Sobre la forma de afrontar el diálogo por parte de los empresarios, esta fuente destaca "un cambio de espíritu" en los últimos días que se expresa en una actitud más participativa y tendiente al diálogo en los negociadores de CEOE. Este nuevo tono, más proclive al pacto, se ha notado también en la última reunión de su Comité Ejecutivo, celebrada el miércoles: en vez estar marcada, como en otras ocasiones, por la beligerancia de los sectores que se sienten más agraviados por las medidas del Gobierno (autónomos, pequeñas empresas y sector agrario), el encuentro apostó por apurar hasta el final las posibilidades de acuerdo desde una posición de unidad, según uno de los asistentes.