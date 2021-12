“No me parece que ahora mismo, después de casi dos años de pandemia y de toda la información que tenemos en todo este tiempo sea necesario obligar a muchas cosas” porque “todos sabemos lo que tenemos que hacer y, al margen de lo que hagan las instituciones, hay medidas que la población puede aplicar para reducir riesgos”. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha asegurado esta mañana durante su visita al barrio de Las Fuentes en Zaragoza, que para evitar contagios hay medidas que están en marcha por ley como el uso de mascarilla, que “solo se puede prescindir de ella en exteriores y con una distancia de seguridad”. En todo los demás sitios, “se tiene que mantener”, ha afirmado de forma tajante.

Además, ha señalado que “lo mejor que nos ha podido pasar contra la pandemia es la vacunación” que, pese a que no es obligatoria ni es necesario que lo sea” ha supuesto “la mejor medida que podemos aplicar contra el coronavirus”. En el caso del pasaporte covid por pauta completa de vacunación, de recuperación dela enfermedad o por una prueba negativa, es, según ha afirmado, “una herramienta más, aunque no la herramienta clave”. Ha dicho estar a favor de que se utilice, pero también ha reconocido que “hay alternativas”. Y es que con el porcentaje de vacunación existente en España (alrededor del 90% de mayores de 12 años), la “probabilidad de que un no vacunado vaya a un bar es pequeña, uno de cada diez”; por eso, ha dicho que como es más frecuente la no inmunización entre los de 20 y 40, para contener la transmisión bastaría “el uso de mascarilla de forma adecuada” y la distancia social.

Simón ha reconocido que las restricciones de movilidad u horaria son “opciones que siempre hay que tener en la cabeza” según la situación epidemiológica y en unas fechas como las actuales de “ascenso claro”, se “tiene que valorar la situación” que dista mucho de la de hace unos meses puesto que la cobertura “alta de vacunación” que “reduce mucho la probabilidad de hospitalización y muchísimo de ingresar en uci y la mortalidad”. Aún así, ha hecho hincapié en que habrá que ver “cómo evoluciona la situación y se tendrán que tomar” las medidas precisas. Pero también es consciente de que “después de dos años de medidas muy duras, no es fácil implementar algunas” y por eso ha insistido en “mantener medidas obligatorias como la mascarilla, la distancia social y garantizar la máxima cobertura de vacunación”.

Con todo esto, Simón no sabe a ciencia cierta si será suficiente para contener a la variante ómicron, que aún no es mayoritaria, porque “nos pone retos” pero en varios países, la alta incidencia se puede contener gracias a la “vacuna”.