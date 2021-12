La Fiscalía de Granada ha presentado un recurso de apelación directo a la Audiencia Provincial contra la decisión del juez de lo Penal número 1 de Granada de no suspender la mena que le queda por cumplir a Juana Rivas, la madre granadina condenada por la sustracción de sus hijos e indultada por el Gobierno.

Tal y como adelantó El Periódico de España, el Ministerio Público da por perdido el trámite de reforma ante Manuel Piñar y busca apurar los tiempos para lograr una decisión que permita que la madre de Macarena (Granada) pueda estar libre en unos días y pasar las Navidades con sus hijos.

Según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado, esta institución entiende que, además de cumplirse los requisitos legales establecidos en el Código Penal, hay otros motivos que fundamentan su puesta en libertad de la madre de Macarena (Granada), pues ha satisfecho las responsabilidades civiles, tiene un pronóstico de reinserción favorable y ha acatado los fundamentos de la sentencia condenatoria, ya que ha venido cumpliendo escrupulosamente el régimen de visitas establecido por la justicia italiana.

En todo caso, ya estaba previsto que Rivas pudiera podrá pasar la Navidad con sus hijos al modificar el Centro de Inserción Social (CIS) de Granada la modalidad del tercer grado, pasando a aplicársele desde el 22 de diciembre el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, lo que permite el control telemático para evitar que pernocte en el establecimiento penitenciario.

No obstante, la mujer tenía que seguir pernoctando en el CIS --incluso más allá del día 22-- hasta que se le instale la pulsera para el control telemático. Además, la junta de tratamiento del CIS de Granada ha aprobado que pueda salir de 8 a 22.00 horas, así como que disfrute de permisos todos los fines de semana.

Su exmarido, a favor de su libertad

La Fiscalía aprecia como dato relevante que el otro progenitor haya solicitado también la libertad, así como el hecho de que los tribunales italianos le hayan concedido un amplio régimen de estancia durante el período navideño, "lo que da muestra de la confianza de esa jurisdicción civil en el ejercicio del derecho de visitas por parte de la señora Rivas", agrega la nota.

De manera muy especial, la Fiscalía ha valorado el superior interés de los niños a recuperar y normalizar la relación con su madre. Además, entiende que las valoraciones y apreciaciones realizadas en el auto recurrido son puramente personales.

No era necesario aludir a abusos

"No ha sido contrastado de manera objetiva con los datos obrantes en la causa ni lo relativo al arrepentimiento -no necesario, por otra parte, para el otorgamiento de la suspensión-, ni a la reiteración en el delito ni, en particular, a la alusión que se formula sobre una causa que fue sobreseída por no quedar debidamente justificada la perpetración del delito, y en la que en ningún caso existió atribución alguna de responsabilidad, por acción u omisión, ni a la señora Rivas, ni a su exmarido, ni a persona alguna de su entorno".

La Fiscalía es consciente de que acudir en reforma no tendría más consecuencia que retrasar una solución definitiva, pues es más que previsible un segundo rechazo del juez y además el asunto no llegaría a la Audiencia de Granada hasta después de las fiestas.

Por su parte, el recurso presentado por la defensa ejercida por el abogado Carlos Aranguez, que se extiende a lo largo de 28 páginas, solicita a la Audiencia la revocación del auto y la concesión de la suspensión de los meses de pena de prisión que aún restan cumplir a Rivas.

La decisión de Piñar ha impedido, de facto, la aplicación de la medida de gracia que fue concedida de forma parcial por el Ejecutivo, una decisión que levantó polémica al tratarse de un caso mediático enmarcado en el apoyo que esta mujer ha obtenido en los últimos años por parte de grupos feministas y de la propia ministra de Igualdad, Irene Montero.

Por lo que se refiere a los citados abusos, cuya mención en el auto ha supuesto exponer la situación del niño al debate público, fueron sobreseídos en marzo de 2018 por "no resultar debidamente justificada la perpetración del delito", sin que desde dicha fecha haya aparecido indicio ni prueba alguna que permita afirmar lo contrario o haya obligado a una reapertura de la causa.

Informe de la Guardia Civil

La decisión se basó en un informe de la Guardia Civil de 58 páginas, al que ha tenido acceso este diario, y en el que tras analizar los informes médicos valorar las declaraciones de la madre, el pediatra, la profesora de la guardería de Camarena (Granada) a cargo del niño y de familiares de la mujer, los agentes concluyen que "no se han encontrado indicios que indiquen la insistencia de los presuntos abusos sexuales investigados".

En cuanto al papel adoptado hasta el momento por del Ministerio público, la fiscal del caso en Granada asumió el criterio favorable a la suspensión de la pena de Juana Rivas que fue estable en una reunión al más alto nivel, presidida por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Y ello a pesar de que en un principio se negaba a apoyar la suspensión de los meses que restaban de la condena, ya que no creía conforme a derecho que se pudiera invocar el interés de los menores para que no entrara en prisión, pues los niños habían sido víctimas del delito de secuestro.

Los hechos probados de la sentencia contra Juana Rivas señalan que en mayo de 2016 Juana Rivas viajó a España con sus dos hijos y no regresó a Carloforte (Italia), donde llevaba conviviendo tres años con su entonces pareja. Tras varios requerimientos para que devolviera a sus hijos, el 26 de julio de 2017 Rivas se ocultó con ellos, y su expareja denunció la desaparición. Rivas entregó a los dos niños un mes después, el 28 de agosto de 2017, en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.