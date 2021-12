La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que el ejecutivo del que forma parte "no es el mejor Gobierno que podemos imaginar" porque ese "tiene a Yolanda Díaz al frente".

Podemos ha organizado el encuentro 'Miradas amplias-Begirada Zabalak' este sábado en el BEC de Barakaldo (Bizkaia, una cita en la que la figura más destacada ha sido la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que no es militante de Podemos y ha sido recibida con una ovación por los asistentes.

Díaz, que promueve un "frente amplio" de izquierdas con vistas a las siguientes elecciones generales, ha recibido el apoyo de los militantes de Podemos asistentes y también de Belarra, compañera de gabinete como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Belarra ha defendido la actuación del Gobierno de España frente a la crisis económica derivada de la pandemia y ha asegurado que las medidas que se han adoptado, y que "empuja" Unidas Podemos "sin descanso" desde el Gobierno, "funcionan".

Un Podemos más arraigado en territorios

Para Belarra, el actual Gobierno de España es "el mejor gobierno posible para enfrentar la pandemia y encarar la reconstrucción social y política" con las mayorías parlamentarias actuales, pero ha afirmado que "no es el mejor Gobierno que podemos imaginar" porque ese "tiene a Yolanda Díaz al frente"

La máxima dirigente de Podemos también ha apostado por un cambio en el País Vasco, donde gobiernan PNV y PSE. Para Belarra, Euskadi necesita "más que nunca una alternativa progresista y transformadora que defienda los derechos de todos los vascos".

Belarra ha concluido asegurando que trabajan por lograr un Podemos "más arraigado a nivel territorial" y que "la plurinacionalidad no se dice, se hace".

En el mismo acto, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha referido a las negociaciones sobre la reforma laboral que mantienen gobierno, sindicatos y patronal con el objetivo de llegar a un acuerdo antes de acabar el año.

La vicepresidenta, afiliada al Partido Comunista de España (PCE), ha asegurado que 2022 va a comenzar con "una nueva reforma laboral" y ha abogado por un modelo de relaciones laborales basado "en la estabilidad en el empleo" en el que el contrato ordinario sea el "contrato estable e indefinido".

Díaz ha abogado por "ensanchar las miradas" en el mundo del trabajo y "conversar" con los trabajadores y ha destacado que los principales problemas son la "desigualdad" y la "precariedad", que en España es "la misma" desde el primer gobierno democrático.

Por ello, ha considerado necesario cambiarlo para "aproximarnos a los modelos próximos en la UE" y que el contrato ordinario sea "el contrato estable e indefinido" y ha asegurado que "esto es lo que vamos a hacer" para que las relaciones laborales "sean estables" y "no tengamos vidas precarias".

Díaz ha señalado que eso no quiere decir que no haya contratos temporales, pero ha afirmado que el contrato temporal "tiene que atender a una causa" y que si "esa causa no se cumple" habría consecuencias, y ha asegurado que con el nuevo modelo se reducirá la temporalidad "en varios puntos"

Por último, la vicepresidenta ha destacado la importancia de "democratizar las relaciones laborales". "Vamos a caminar en fórmulas que tengan que ver con cambios para que los trabajadores formen parte de la toma de decisiones empresariales", ha avanzado.

En el acto también ha estado el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que igualmente ha apostado por incidir en la contratación indefinida y en tratar de que el despido "sea el último recurso cuando hay problemas en las empresas".