Los agentes de Asuntos Internos que investigan el caso Tándem han registrado una de las viviendas del exjefe de seguridad de BBVA Julio Corrochano en busca de documentación relevante sobre la contratación de los servicios del comisario José Manuel Villarejo, según han informado fuentes del caso a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio.

Las mismas fuentes consultadas explican que los agentes acudieron a la vivienda de Corrochano para requerir documentos clave que supuestamente obraban en poder del excomisario. Pero una vez allí los agentes procedieron a la entrada y registro de la vivienda en busca de las citadas pruebas.

La actuación policial se produce tan solo un día después de que Corrochano ratificara en la Audiencia Nacional un escrito enviado a la Audiencia Nacional en octubre en el que aseguraba que Francisco González fue quien le hizo directamente el encargo de hacer una investigación sobre los temas que en ese momento preocupaban al BBVA.

El ex consejero delegado de BBVA Ángel Cano también recalcó la responsabilidad de Francisco González, a quien consideró como el máximo responsable de la contratación de los servicios del comisario José Manuel Villarejo por parte del entonces jefe de seguridad del banco "Tenía por aquellas fechas plena confianza con Julio Corrochano, y él lo estaba viendo en directo con el presidente [Francisco González]. No traté de confirmar nada ni el presidente me hablaba nada. No tenía ninguna duda de que Julio [Corrochano] lo estaba hablando con el presidente", contestó Cano.