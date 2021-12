En media sexta ola de la Covid-19 no hay tregua en el panorama electoral. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes, a través de un tuit, el adelanto electoral en Castilla y León para el próximo 13 de febrero de 2022 tras cesar al vicepresidente de la comunidad, Francisco Igea, y todos los consejeros de Ciudadanos.

En este contexto, Pablo Iglesias, Carmen Calvo y José Manuel García-Margallo han debatido sobre los adelantos electorales autonómicos en una nueva edición del 'Ágora de Hora 25'. El exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos ha ido más allá y ha realizado un sorprendente vaticinio no sobre las elecciones autonómicas, sino sobre las generales.

Así, Iglesias ha señalado en el programa Hora 25 que “lo de adelantar elecciones lo hacen todos los partidos”. “Yo voy a hacer un augurio, que quede aquí grabado, y a lo mejor me equivoco, pero creo que no me voy a equivocar”, ha comenzado, y ha afirmado que cree que “las elecciones generales no van a ser a finales de 2023″.

“Auguro que seguro, seguro, seguro son antes de las elecciones municipales y autonómicas”, ha afirmado rotundo. “Como poco, un mes antes de las municipales y autonómicas de 2023. Eso querría decir que estamos a año y medio. Me puedo equivocar, y hay más opciones, pero creo que esa es la opción más interesante para el presidente del Gobierno”, ha apuntado.

“Tampoco descartaría que fueran en el año 2022”, ha continuado. “Hay que estar preparado para todos los escenarios”, ha señalado Iglesias. Además, ha reconocido que no es su opción “deseada” ni la opción más “probable”, pero ha dicho que en política “uno tiene que calcular las probabilidades de los diferentes escenarios y asumir que todos los dirigentes políticos convocan elecciones cuando les conviene”.

″¿Qué es lo que ha ocurrido en Castilla y León?”, ha preguntado, y se ha respondido: “Básicamente esto”. “En Castilla y León ha ocurrido esto. Se le puede poner todos los peros del mundo, y eso le corresponde hacer a todos los dirigentes políticos, pero yo les recomendaría a todos y a todas que una vez que están convocadas lo que hay que hacer es ganar esas elecciones”, ha añadido.

“Y a veces hay quien convoca unas elecciones pensando que las va a ganar y resulta que las pierde”, ha resaltado. “Creo que en Castilla y León puede haber un Gobierno progresista. Por muchas razones. Y creo que lo que tienen que hacer las fuerzas políticas progresistas es trabajar con la sociedad civil y armar una candidatura ilusionante que pueda gobernar en Castilla y León”, ha zanjado.