El "toque de no queda" de madrugada ha sido una de las restricciones más comentadas desde que la Xunta la anunciara este martes. La medida, que aún tiene que ser refrendada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, establecía, en un principio, la prohibición de las reuniones de no convivientes en la vía pública entre las 2.00 y las 6.00 horas.

Posteriormente, el Gobierno gallego modificó la hora de inicio, atrasándola hasta las 3.00, y ahora también quiere ampliar la restricción a las reuniones en los espacios privados, para así evitar las fiestas en viviendas particulares.

A @Xunta envía ao @TSXGalicia unha rectificación na súa solicitude de autorización de medidas:



🔹 Pide que a prohibición de reunións entre non conviventes en espazos públicos e privados sexa de ⏰ 03:00 a 06:00 horas, non de 02:00 a 06:00 — TSXG (@TSXGalicia) 29 de diciembre de 2021

El propio TSXG ha anunciado la modificación en sus redes sociales, donde ha explicado que la Xunta ha rectificado en su solicitud para incluir esta ampliación de la restricción.

Eso sí, la Xunta ha confirmado que este "toque de no queda" en espacios privados no afecta a la pernocta: si se celebra una cena entre no convivientes en una vivienda, estos podrán quedarse a dormir.

Otras excepciones notificadas por fuentes de Sanidade son: