El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha anunciado este domingo en la localidad burgalesa de Cavia una ofensiva institucional parlamentaria para propiciar el cese del ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras sus declaraciones sobre el sector ganadero.

Montesinos ha realizado este anuncio acompañado de miembros del Partido Popular de Burgos, durante una visita a una explotación ganadera, donde ha compartido con sus responsables impresiones sobres las palabras del ministro.

En este contexto, ha explicado que la intención del PP es que se repruebe en todos los parlamentos españoles a Garzón, se exija su cese inmediato y se defienda la ganadería, con el propósito de estos ecos se escuchen también a nivel internacional.

La ofensiva se traducirá en mociones en todos los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos de toda España y se acompasará de iniciativas específicas en el Congreso de los Diputados y el Senado para "enseñarle a Garzón la puerta de salida y defender a los ganaderos".

Pablo Montesinos ha dicho, además, que con esta acción se pretende conocer el posicionamiento de todos los dirigentes socialistas ante las declaraciones del titular de Consumo, de tal modo que aclaren si están con los productores o con Pedro Sánchez, al que ha acusado de mantener a Garzón en su puesto pese a que "se ha convertido en un auténtico lastre".

El vicesecretario de Comunicación de los 'populares' ha insistido en que Alberto Garzón "no debe permanecer un minuto más en el Consejo de Ministros" y ha vinculado su continuidad a que "Sánchez esté de acuerdo con él o no tenga el poder político suficiente para cesar a un ministro del ala de Podemos" y así "no darle la batalla" a Yolanda Díaz.

Acuerdos de estado

En cualquier caso, Montesinos ha refrendado el compromiso del Partido Popular con el sector agrario y ganadero y ha recordado que el presidente nacional de los 'populares', Pablo Casado, ya presentó a Sánchez una batería de acuerdos de Estado, entre los que figuraba uno para dotar al mercado de una mayor flexibilidad, que es también lo que reclaman, según ha dicho, los ganaderos.

Tras dirigirse al presidente del Gobierno como "el del no es no", ha lamentado que Sánchez no tenga en cuenta este tipo de propuestas por provenir del Partido Popular, al igual que ha hecho con el planteamiento para impulsar una Ley de Pandemias.