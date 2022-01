Tras la concesión de los indultos a los presos del procés, el Gobierno sacó de entre sus prioridades la reforma del Código Penal para tocar los delitos de rebelión y sedición. Lo hizo en agosto, cuando presentó el Plan Anual Normativo para 2021. Ahora ya tiene aprobada la hoja de ruta para este año, 2022, y esa modificación sigue sin aparecer. 2023 será, si es que no hay anticipo de las urnas, el último ejercicio de la legislatura, jalonado por dos convocatorias electorales claves: las autonómicas y municipales de mayo y las generales, aún sin fecha y que apurando el tiempo Pedro Sánchez podría ubicarlas a primeros de 2024. El Ejecutivo, por tanto, renuncia a emprender una reforma que podría ser tortuosa y que entiende como no necesaria porque el gesto hacia Cataluña, el perdón a los condenados por el Supremo, ya se ejecutó en junio pasado. Pero también queda aparcada esa remodelación para otro punto al que la Moncloa se comprometió en febrero de 2021: que no fueran penados con cárcel los delitos relacionados con la libertad de expresión, como aquellos relacionados con las injurias a la Corona.

El Plan Anual Normativo (PAN) 2022, que el Consejo de Ministros aprobó este martes, confirma pues la decisión adoptada el verano pasado. Pero también anuncia una batería de leyes sociales y de iniciativas ligadas al plan de recuperación nutrido con los fondos europeos. Entre ellas destaca la incorporación del compromiso del PSOE y del propio presidente de impulsar en esta legislatura la abolición de la prostitución. Una medida que colgará de la ley contra la trata, aunque su encaje legal habrán aún de estudiarlo los socios de la coalición, socialistas y morados, junto a los demás grupos parlamentarios. La decisión preludia una probable siguiente pelea en el seno del bipartito, porque así como el PSOE es firmemente abolicionista, no lo es todo Unidas Podemos. Los comunes, de hecho, son partidarios de la regulación de la prostitución, no de su prohibición. El titular de la Presidencia, Félix Bolaños, presentó el documento desde la Moncloa, tras el primer Consejo de Ministros del año —un cambio de dinámica, por cierto, respecto a su antecesora, Carmen Calvo, que demoraba más la redacción del texto—, e hizo hincapié en que la hoja de ruta normativa para este año pretende "ahondar" en el crecimiento económico y "dignificar" las condiciones de vida de los españoles. El propósito del bipartito, como "Gobierno progresista y socialdemócrata", es "reforzar el Estado del bienestar", "ampliar derechos y libertades" e impulsar las "grandes transformaciones económicas", de la mano del plan de recuperación. "Es lo único que nos mueve", remachó. En el plan para 2022, explicó Bolaños, las normas que figuran están "alineadas con estos ejes estratégicos". Otras, como la modificación del Código Penal para la revisión de la rebelión y la sedición o para los delitos ligados a la libertad de expresión, se escapan de esas "prioridades" establecidas por el Gobierno y saltan de esa hoja de ruta. El ministro incidió en que 2022 es un año clave, en el que se pretende abordar un "reto" con una "trascendencia histórica", como es materializar la "segunda modernización económica" del país. El bipartito anunció que quería tocar la sedición y la rebelión al poco de constituirse, hace dos años. Estaba muy caliente la condena a los líderes del 'procés'. En febrero de 2021, el Gobierno movió ficha después de que la Audiencia Nacional ordenara el ingreso en prisión del rapero Pablo Hásel para cumplir una condena de nueve meses y un día de prisión que le impuso el Supremo en mayo de 2020 por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el de odio e injurias a la Corona. Más de 200 artistas firmaron un manifiesto pidiendo su libertad. La Moncloa informó de que Justicia plantearía una revisión de "los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión para que solo se castiguen conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad". Entonces, estaba al frente del ministerio Juan Carlos Campo, caído tras la remodelación del Gabinete el pasado julio. Unidas Podemos presentó una iniciativa en el Congreso en ese sentido, pero no ha avanzado en su tramitación.