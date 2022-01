La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apuntado este miércoles que sería "surrealista" que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, tuviera que dimitir y ha recordado que durante su trayectoria en el Gobierno ha apoyado a ministros socialistas "ante posiciones muy duras de la oposición".

"Sería surrealista que un ministro que está cumpliendo con el acuerdo de Gobierno y con la ciencia tuviera que dar algún paso", ha asegurado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada acerca de si el titular de Consumo debería dimitir.

Díaz ha trasladado que no es necesario que diga que respalda al ministro Garzón porque ha defendido "lo que el Gobierno en sus documentos públicos expone a la ciudadanía" y que señalan que el Ejecutivo apuesta por un modelo de ganadería "extensiva y sostenible".

"No voy a dar nombres de los ministros a los que, ante posiciones muy duras de la oposición siempre he estado al lado de ellos", ha enfatizado la responsable de Trabajo. "Esos ministros saben de qué hablo, mi estilo quizás es otro", ha aseverado. En esta clave, ha apostillado que "a veces" defiende "muchas cosas que no comparte" porque es "una demócrata".

"La ciudadanía se merece respeto, debates serenos, conocer las diferencias que podamos tener las fuerzas políticas, pero sabiendo que la ciudadanía es muy consciente de lo que pasa", ha sostenido la ministra.

Por último, ha señalado que aunque existan elecciones en Castilla y León "no hay ninguna razón" para generar "un ruido que la ciudadanía no se merece".

García-Page: "A Garzón le interesa tener polémicas"

Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que a Garzón "le interesa estar en polémicas: ya que tiene pocas competencias en el ministerio, le interesa tener polémicas".

En una entrevista este miércoles en Onda Cero, García-Page ha rechazado haber atacado "con ferocidad" a Garzón, como el ministro dijo anoche en La Sexta, por sus declaraciones a un periódico británico sobre las macrogranjas españolas y la calidad de la carne.

El presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que las competencias de un Ministerio de Consumo suelen tener el rango de una Dirección General "o menos" en las comunidades autónomas, y ha precisado que "si hay una competencia que tiene el Ministerio de Consumo" es la de "velar por la salud y la calidad", por lo que "si el ministro de Consumo dice que es de mala calidad la producción ganadera española, lo primero lo tiene que demostrar y lo segundo, lo tiene que corregir".

Ha afirmado además que hay "una gran diferencia" entre abordar "un asunto complejo" como la ganadería con rigor, sabiendo que se mezclan sentimientos de animalistas y normativa europea, nacional, autonómica y municipal, que hacerlo "con la demagogia de atacar a todo un sector".

Al hablar de ganadería la voz debe llevarla el Ministerio de Agricultura, ha dicho, tras indicar que Consumo "es de esas materias transversales donde puedes hablar de todo, pero realmente se decide muy poco".

En este sentido, García-Page ha subrayado que lo único que es exigible a Consumo es "velar por la salud alimentaria" cuando se produce algún problema.

En cuanto a la permanencia de Garzón en el Gobierno, ha dicho que él no se "mete" en esta cuestión y si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "contento" con su equipo "pues qué bien" porque son personas que tienen que ayudarle a sacar la gestión adelante.