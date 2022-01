El president de la Generalitat, Pere Aragonés, desafiaba ayer al Gobierno y le instaba a que se “atreviera a ganar” en las en las urnas el futuro de Cataluña. Hoy, el líder del PSC, responde tajantemente: “En Cataluña no va a haber ni referéndum ni amnistía”, ha asegurado. Illa asegura que esta es una realidad que no solo es opinión suya, sino que es la “mayoría de los catalanes” quienes no lo quieren.