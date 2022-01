La derecha valenciana abre un frente contra Vinatea por el asesinato de su mujer

A veces la Historia no tanto se repite sino que rima y no se sabe muy bien si como una tragedia o un chiste malo. Y de Historia va el asunto que ha vuelto al registro de las Corts y que ya recibió con una propuesta similar hace más de 17 años. Eso sí, los tiempos cambian y las ubicaciones ideológicas, también. Y si en 2004 quien puso en el foco de la ahora llamada "política de cancelación" o "revisionismo histórico" a Francesc de Vinatea fue Esquerra Unida-l’Entesa, esta semana ha sido un exdiputado de Ciudadanos, hoy en el grupo de los no adscritos.

Francesc de Vinatea fue un personaje del siglo XIV, plena Edad Media, jurat en cap de València y hoy cuenta con una estatua en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad. Es la principal en la primera plaza, colocada en 1993 por el gobierno municipal que dirigía Rita Barberà, y su mérito en la historia valenciana es haberse opuesto al rey Alfonso IV de Aragón a partir el entonces Reino de València para regalarle una porción al hijo de su segunda mujer, el infante Fernando de Aragón. Pero no es por sus logros por lo que se ha puesto en el punto de mira al caballero morellano ni esta semana ni en 2004. El exdiputado de Ciudadanos y ahora en el grupo de los no adscritos Vicente Fernández ha presentado una moción en las Corts para pedir que se cancele todo aquello que lleve el nombre de Vinatea: su estatua de la plaza consistorial, el nombre de una de las salas de la cámara de representación valenciana, los premios y la Alta Distinción que otorga el mismo Parlamento o los premios que concede la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. El motivo que esgrime Fernández es que este personaje histórico es un "maltratador" y "asesino de género" que no merece ninguna muestra de honorabilidad presente. Así, según desgrana el propio parlamentario en su texto, en 1319, Vinatea asesinó a su primera mujer, Na Carbona, señora de Tolodella, y a su amante, Domenec d’Aquis, tras descubrirla en adulterio con quien era hasta la fecha el escudero y hombre de confianza de Vinatea. En esta trágica historia se añade que Na Carbona estaba "preñada con la criatura en el útero", el cual fue arrancado de su vientre por el propio Vinatea, como se desprende de las actuaciones de la justicia de la época, según el relato presentado por el diputado en su moción. El delito fue confesado por Vinatea, quien fue perdonado por el rey Jaime II siguiendo las costumbres de la época, ya que este era considerado un delito de honor. La única amonestación fue el pago de 600 maravedíes de oro. "Nadie duda de la importancia histórica de Vinatea y de sus méritos como jurado de Valencia en la defensa de los Fueros, pero ello no quita que desde nuestro presente, sea absolutamente impresentable que en las Corts Valencianes se honre y se distinga a quien cometió un delito de sangre y violencia de género absolutamente execrable", expone Fernández. El ejemplo de Milagrosa El ex de Cs pone de ejemplo que en 2018 "no se dudó en retirar" el retrato de Milagrosa Martínez, presidenta de las Corts entre 2007 y 2011, tras haber sido condenada por corrupción: "Al igual que no parecía oportuno honrarla por una condena por corrupción económica, tampoco puede parecernos oportuno, ni ejemplarizante, dar el nombre de Vinatea a la sala de actos y proyecciones de esta Cámara o a una Alta Distinción". La petición del diputado por Castelló, quien dejó Ciudadanos tras la crisis de Murcia, supone una revuelta contra los postulados de la derecha valencianista de los años 90, que reivindicaban la figura de Vinatea. Fue la entonces concejala de Acción Cultural, María Dolores García Broch, cofundadora de Unió Valenciana (UV), la que propuso a Barberà, alcaldesa de València, erigir el monumento en homenaje al defensor de la unidad valenciana. En 2004 fue Esquerra Unida quien presentó una moción pidiendo exactamente lo mismo: que se retirara la estatua en el ayuntamiento para colocar la de sor Isabel de Villena y que se cambiaran de nombre los premios anuales que da el Parlamento autonómico. La moción dividió al PSPV, que optó por pedir opinión a los expertos. Así, no llegó a debatirse en las Corts porque el PP la vetó y los historiadores señalaron que juzgar a Vinatea desde el siglo XXI era un error. La estatua, de momento, sigue en su sitio.