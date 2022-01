Citados en el conservador Círculo Ecuestre de Barcelona, la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y el histórico líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, han mostrado una gran sintonía política a la hora de repasar de forma crítica tanto a Unidas Podemos --al que han comparado con la extrema derecha de Vox--, de plantear la necesidad de acuerdos PP-PSOE y de ofrecer una visión a su juicio optimista sobre la falta de futuro de las reivindicaciones independentistas.

Moderados por Joan Tapia, presidente del comité editorial de EL PERIÓDICO, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, ambos han coincidido parcialmente en su pronóstico sobre el soberanismo. Calvo ha sido clarísima al contradecir al ministro de los 'comuns' Joan Subirats, que recientemente ha abogado por "algún tipo de votación" entre los catalanes sobre la cuestión territorial. "'Alguna cosa' no. Se vota un acuerdo dentro del margen constitucional y legal que le permita a este país salir adelante. Porque si dices que habrá que votar, pareciera que los catalanes no han votado", ha zanjado la exvicepresidenta del Gobierno. Calvo insiste en que ni la autodeterminación ni la amnistía son posibles y defiende la posición del PSOE respecto al 155 "quirúrgico" de 2017.

Es más, confía en que, en forma de "gota malaya", las vías independentistas remitan. Y le ha lanzado un dardo envenenado al 'president', Pere Aragonès, de ERC: "El día a día va colocando muchas piezas que pueden ser espinosas incluso para el 'president', que tiene que decir estas cosas [autodeterminación y amnistía], pero está gobernando cada día Cataluña, cuando para ERC era un sueño la presidencia de la Generalitat".

Contra el 'método Rajoy'

Duran tampoco ha escatimado en dardos al soberanismo, a TV3 y a lo que dicen en privado los independentistas sobre la viabilidad de la autodeterminación, pero ha añadido, en relación al Estado: "¿Qué propuesta se hace? Parece que ganamos tiempo, que practicamos el 'método Rajoy'. Esta propuesta encajable en la Constitución para que sea sometida a la ciudadanía habrá que ponerla encima de la mesa”.

Sentar a Sánchez con Casado

Siguiendo con este relato, tanto la exvicepresidenta como el exlíder de Unió han cuestionado la idea de los 'cordones sanitarios' contra Vox. "Lo que tenemos que hacer es procurar que [Vox] no pisen los gobiernos y que no los admitamos en determinadas polémicas", ha apuntado la dirigente socialista. "No se trata de si se tiene que sentar Pedro Sánchez con [Santiago] Abascal. La pregunta es por qué no se sientan Sánchez y [Pablo] Casado [líder del PP]. Este es nuestro problema", según Duran. "Claro, claro", ha asentido Calvo.