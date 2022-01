"No tolero faltas de respeto a Aragón, ni por parte de Cataluña ni de nadie". Javier Lambán ha explicado los motivos que le obligaron a suspender la cita que tenía prevista este viernes en Balaguer (Lérida) con su homólogo catalán, Pere Aragonès. "A la vista de los acontecimientos previos, el encuentro no iba a ser un paso hacia adelante sino un retroceso", ha dicho el jefe del Ejecutivo de Aragón en una comparecencia ante los medios que ha protagonizado en el Pignatelli.

Después de seis años sin relación institucional, en la agenda de la cita de este viernes figuraba especialmente la presentación de una candidatura olímpica para organizar los JJOO de invierno de 2030. Pero las posturas son muy dispares. Aragón quiere que sea en pie de igualdad, mientras Cataluña pretende liderarla dejando a la comunidad aragonesa en un segundo o tercer plano, lo que ha desatado no pocas reacciones en los últimos días dentro y fuera del Pignatelli. "La reunión hubiera supuesto poner un obstáculo más, y ya hay bastantes obstáculos".

Detalles escabrosos

Lambán ha relatado lo ocurrido en la última semana, especialmente a lo largo del jueves, cuando ultimando con el gabinete de Pere Aragonès los detalles del encuentro de Balaguer percibió una evidente "falta de respeto institucional" por parte de la Generalitat catalana. Es más, el dirigente catalán no contemplaba, por ejemplo, ofrecer una rueda de prensa conjunta después del encuentro. "Me dijeron que si yo quería me dejarían un micrófono a mí", ha relatado. "No me detendré en los detalles escabrosos", ha añadido Lambán, que ha asistido estos últimos días, "estupefacto", según sus propias palabras, a los movimientos políticos que desde Cataluña otorgan a Aragón un papel "subalterno" y "residual" en la candidatura a los Juegos de invierno del 2030.

"Si nuestra posición es secundaria o subalterna, Aragón no estará y si Aragón no está... no habrá Juegos"

Tras visitar el Pignatelli el miércoles y dejar claro junto a Lambán que la candidatura debe ser diseñada y encabezada en pie de igualdad, el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, viajó a Cataluña, donde pulsó en primera persona cómo los responsables políticos catalanes tienen muy claro que es Cataluña (al parecer con el nombre de Pirineus-Barcelona) la que debe liderar un proyecto en el que Aragón tendría una "colaboración técnica". Conocedor de esta circunstancia, Lambán lo tiene claro: "Si el precio para tener unos Juegos es adquirir una posición secundaria o subalterna, Aragón no estará y si Aragón no está... no habrá Juegos".

Lambán ha añadido que todavía confía en que se "reconduzca la situación". La reunión suspendida este viernes en Balaguer Lambán la da por "aplazada", en espera de que Aragonès mueva ficha. El presidente de Aragón deposita sus esperanzas en el papel que puedan adquirir los actores que rodean el proyecto, ya sea del Gobierno central, el Comité Olímpico Español o el colectivo de empresarios catalanes que sí desean que se impulse una candidatura conjunta. "Hay que echar la pelota al suelo y reconducir la situación. Yo no me levantaré de la mesa. Seguiré hasta el final jugando la partida".