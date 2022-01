¿Quién ganará las elecciones en Castilla y León 2022? Estas son las predicciones más allá de las encuestas

La campaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León ya está en marcha y El Periódico de Cataluña actualiza a diario el mercado de predicciones Predi para conocer la evolución de la estimación de escaños y la fórmula de gobierno más probable. Fruto de un proyecto de investigación de la Universidad de Zúrich, esta herramienta electoral funciona como un mercado de bolsa y se basa en las transacciones de un notable grupo de especialistas en ciencias políticas, sociales y económicas.

Este es el único mecanismo que permitirá seguir la última hora de las expectativas electorales más allá de las encuestas y hasta la misma jornada electoral, dada la prohibición legal de publicar estudios de opinión durante los cinco días previos a los comicios.

¿Qué es un mercado de predicciones?

En la última actualización, este domingo 30 de enero, el PSOE le ha arrebatado al PP el escaño que recuperó el sábado y logra sumar un diputado por primera vez en toda la serie de predicciones. Pero los socialistas son, junto con Unidas Podemos, quienes están más cerca de perder un parlamentario. En cambio, Unión del Pueblo Leonés (UPL) y España Vaciada son las fuerzas que están más cerca de ganar un representante en las Cortes autonómicas.

Con todo, el PP mantiene una holgada ventaja para ganar las elecciones y revalidar la presidencia de la Junta de Castilla y León, en manos del popular Alfonso Fernández Mañueco, pero no alcanzaría la mayoría absoluta (fijada en 41 procuradores) y necesitaría ayudarse de otros socios para seguir en el poder. La extrema derecha de Vox sería la que tendría más números. En cuanto a la izquierda, el PSOE de Luis Tudanca, que ganó las elecciones de 2019, retrocedería de forma significativa y no tendría opciones de conformar un gobierno alternativo.

El PP encabeza las predicciones con 34 escaños (ahora tiene 29), uno menos que ayer, por lo que vuelve a quedarse a siete diputados de la mayoría absoluta. Ese listón lo podría superar con los 10 parlamentarios que Predi le augura a Vox (hoy tiene 1), los mismos que en la anterior predicción.

Si los ultraderechistas serían la fuerza más crecería en las Cortes de Castilla y León, la que sufriría el mayor descalabro sería Ciudadanos, que un día más sigue con 1 procurador (ahora tiene 12). Un día más, el PSOE lograría 28 escaños (hoy tiene 35), uno más que ayer, y su socio en el Gobierno central, Unidas Podemos, obtendría 3 diputados (ahora tiene 2), los mismos que ayer.

El hemiciclo se completaría con UPL, que conseguiría 2 parlamentarios (ahora tiene 1), el mismo registro que ayer, y la irrupción del partido España Vaciada, que en su primer envite electoral se adjudicaría 3 procuradores, también igual que ayer. Del Parlamento regional saldría Por Ávila, que en 2019 se hizo con 1 representante.

Con este reparto de escaños, Mañueco no tendría margen para esquivar a Vox, pues una compleja alianza con España Vaciada, UPL y Cs se quedaría a un diputado de la mayoría absoluta. De todos modos, esta ecuación sería muy compleja porque, para empezar, la formación naranja sostiene que no volverá a investir al candidato del PP tras haber sido expulsado del Ejecutivo regional.

Con estas predicciones, el escenario post-electoral con más probabilidades es que Mañueco siga al frente del Gobierno autonómico y se han disparado las opciones de que lo haga con Vox como socio parlamentario (46,23%, cinco puntos más que ayer). A más de 12 puntos de distancia están ahora las opciones de que PP y Vox gobiernen en coalición, que siguen a la baja (34,39%, un punto y medio menos que ayer). Al alejarse Mañueco de la mayoría absoluta, la tercera posibilidad que pronostica Predi, que el PP obtenga mayoría absoluta, retrocede tres puntos en 24 horas (16,97%). Cualquier otro escenario que no incluya a los populares apenas supera el 1% de probabilidades.