Los independentistas mantienen el escaño del Parlament del diputado de la CUP inhabilitado

El independentismo catalán (con la complicidad de los 'comuns') hizo valer este miércoles el reglamento del Parlament frente a la Junta Electoral Central (JEC) pero, tras el aparador montado a través de la aprobación de un dictamen en la comisión del estatuto de los diputados, los tres partidos constatan que el diputado de la CUP Pau Juvillà no podrá seguir ejerciendo como parlamentario.

Inmersos en una maratón de reuniones que retrasó hasta dos horas la comisión, ERC, Junts y la CUP pactaron un largo preámbulo y cuatro puntos de votación que defienden que Juvillà, en condicional, no debería ser suspendido hasta que se resolviera la petición de medidas cautelares del Parlament o hasta que el fallo del TSJC por el que fue inhabilitado durante seis meses sea firme.

El documento, al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, intenta aparcar a los funcionarios del embrollo político y no entra en si Juvillà cobrará la nómina del mes de febrero ni en si podrá votar en el pleno que se celebrará el viernes para avalar el dictamen aprobado hoy, siendo estas dos las muestras de si sigue o no contando como uno de los 135 del hemiciclo.

Y es que la clave está en la petición de una delegación de voto o la presencia de Juvillà en el hemiciclo, algo que tensará, y mucho, a la Mesa, que deberá entonces exhibir que no desoye a la JEC. Pero, como pasó con el ‘expresident’ Quim Torra, pueden ser los mismos funcionarios (que tienen en su poder las nuevas credenciales de la siguiente en la lista por Lleida) los que desactiven el botón de votación si es que se presenta, una situación que todavía está por ver debido a su delicado estado de salud, ya que ha sido diagnosticado de un cáncer que le impide continuar con su actividad parlamentaria y abandonar su puesto en la Mesa en favor de Carles Riera.

Choque entre Borràs y la CUP

Las tensiones entre el independentismo fueron a más. Según varias fuentes, la presidenta de la cámara, Laura Borràs, evidenció ante los presentes en una de las reuniones que no podía desacatar la orden de la JEC, aunque lo achacaba a los funcionarios y no a su voluntad política. Otras fuentes señalan que ella quería ir más lejos, pero que no podía hacerlo sola, sin consenso con Junts, ERC y CUP. El primer texto provisional apuntaba daba por hecho que Juvillà ya no podía ejercer, aunque se redirigió el redactado pocos minutos antes del inicio de la comisión. Todo esto, con una Cámara a medio gas por la protesta alentada por la presidenta de desconvocar comisiones por falta de quórum. Se cancelaron hasta seis, pero ERC pidió por la mañana que, una vez convocada la comisión del estatuto de los diputados, se retomaran.

"Las fuerzas políticas del Parlament consideran que el límite a la desobediencia política a la represión del Estado pasa por preservar los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad penal y contable por la que puedan ser perseguidos", sostiene el dictamen, y abunda en el hecho de que la JEC, como órgano administrativo, "carece de competencias de la Administración electoral" y vulnera "de forma flagrante del derecho fundamental a la participación política- y a la presunción de inocencia y de tutela judicial efectiva", por lo que valoran que, al haber emprendido un recorrido legal, no puede aplicarse. Ahora bien, reconocen que el Tribunal Supremo "ha interpretado que la decisión de cualquier autoridad o funcionario público de no ejecutar los acuerdos de la JEC dictados en el ámbito de su competencia puede llegar a ser constitutiva de un delito de desobediencia", pero alegan que no ha habido requerimientos previos sobre el caso Juvillà. Ahí sustentan el PSC y la triple derecha su ofensiva, ya que consideran que se debe retirar cuanto antes el escaño y finalizar la "pantomima".

La CUP sigue forzando y Juvillà no renunciará a su acta, situando a Borràs como la responsable de decidir si acata o desobedece y que responde a la JEC el viernes, cuando finaliza el plazo para rendir cuentas sobre el cumplimiento de su orden. La intención de la presidenta con la maniobra de hoy era poder justificar a modo de unidad independentista el hecho de que tener que acabar actuando como su predecesor, Roger Torrent, ante la imposibilidad de ir en contra de toda la maquina funcionarial e intentar así que la responsabilidad sea compartida. Algo que ERC interpreta como “justicia poética” tras dos años arrastrando críticas de la posconvergencia sobre la actuación de Torrent en el caso Torra.