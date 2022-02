La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que iba a tomar las decisiones "que fueran precisas por pura coherencia" de no haber salido adelante la reforma laboral que se convalidó el pasado jueves en el Congreso con una mayoría muy ajustada.

Así lo ha trasladado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, al ser preguntada acerca de si iba a dimitir si no se hubiera aprobado el decreto en la Cámara Baja, puesto que la ministra aseguró días antes de que se produjera la votación que ya había tomado una decisión si el escenario no era favorable y que, además, se lo había trasladado a su equipo.

Con todo, la ministra ha asegurado que va a seguir con sus cargos actuales, salvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considerase lo contrario.

21.25h: #SalvadosYolanda pic.twitter.com/z8IrQSV7Y9 — Fer González Gonzo (@FerGonzo) 6 de febrero de 2022

Preguntada sobre la relación con ERC, tras el voto en contra de la formación, Díaz ha respondido que ha escuchado hablar de proyectos personales y que "quien aduce proyectos personales tiene que explicárselo a los trabajadores", ha añadido.

"Yo no hago política desde lo personal". "Les digo que estuvimos a pique y que lo que ellos decían no era verdad, que no estaba en peligro la norma", ha aseverado, al tiempo que ha avisado que "con las cosas de comer no se juega" y que esta forma de hacer política es "puro ruido".

Los que dieron el 'sí' fueron los de la formación de Inés Arrimadas y, sobre su apoyo, Yolanda Díaz ha dicho que a ella le "da igual quién" apruebe la norma, pero ha recordado que el programa político de Ciudadanos "va en dirección contraria" porque "querían rebajar las indemnizaciones por despido y el acuerdo de Salario Mínimo Interprofesional quería subirlo un 1%".

Por último, sobre el estado de la coalición de Gobierno tras estos meses de negociación de la reforma laboral, Díaz ha asegurado que esta "goza de muy buena salud" y que, si bien ha habido "muchísimas tensiones", ha asegurado que las han resuelto y que todo el Gobierno defiende esta norma.

Cada una de las páginas de la nueva reforma laboral supone un avance en derechos. Para eso sirve la política, para mejorar la vida de la gente.



🎥 30 min después de la votación en el Congreso con @FerGonzo en @salvadostv. pic.twitter.com/1q8lTbuVnX — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 6 de febrero de 2022

Felipe VI no debe dar explicaciones por su padre

Por otro lado, Díaz ha asegurado que ahora no es el momento para hacer un referéndum sobre la corona, al entender que no es un tema que cope la centralidad del país.

También ha subrayado que el actual monarca Felipe VI no tiene que dar explicaciones por las presuntas irregularidades de su padre, el rey emérito, y ha recalcado que esa exigencia le corresponde al propio Juan Carlos I, recalcando que el debate no es si tiene o no que regresar a España.

"Yo creo que el problema no es que se haya ido o vuelva, de hecho cuando se fue no entendí muy bien la decisión. El problema está aunque no esté. Cualquier institución merece respeto y merece que conozcamos lo que ha pasado. No es un problema de estar aquí o allí", ha enfatizado la titular de Trabajo.

Una de las cosas más importantes que me enseñaron en casa es el valor de la democracia.



Gracias a todo el equipo de @salvadostv por esta oportunidad de hablar con calma y en un lugar que es tan especial para mí. pic.twitter.com/2qt0aUPlBS — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 6 de febrero de 2022

La ministra de Trabajo ha señalado que ella no le tiene miedo a la democracia y que todo el mundo sabe que no es monárquica, pero entiende que no es pertinente ahora una consulta a la sociedad sobre el futuro de la institución, dejando claro que es la gente la que tendrá que abrir las "puertas de la historia".

Sobre el proyecto que impulsa para ensanchar el espacio progresista, Díaz ha dejado claro que "claro" que va a contar con Podemos, así como otras formaciones del espacio confederal como 'los comunes' de Ada Colau, e incluso ha citado a Compromís, formación que ahora no está referenciada a Unidas Podemos.

A su vez y tras recalcar que los partidos tendrán un papel, también ha advertido de que el "politiqueo" no le gusta ni tampoco aspectos que tensionan a los partidos, como la configuración de las listas electorales, sino los proyectos e ideas, por lo que el protagonismo en esta plataforma corresponde a la sociedad.

De hecho, ha puesto como ejemplo la irrupción de Podemos, que se creo a partir de ideas y donde no había partidos y que si luego se decide que hay que ir a las elecciones, puse se adopta esa herramienta jurídica. No obstante, Díaz ha apostillado que a veces los partidos hacen más difícil este tipo de procesos como el que promueve.