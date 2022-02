A medida que aumenta la zozobra en el PP por la lenta y sostenida caída de sus expectativas, según indican todos los sondeos, en Castilla y León, crece la esperanza en el PSOE. La dirección federal y la regional defendieron desde el principio que había "partido", que nada estaba escrito, pero sienten que el paso de las semanas y la centrifugadora de la campaña les están dando la razón. Tanto que creen posible el vuelco. Y eso explica que Pedro Sánchez sume un mitin más de los previstos en apoyo a su candidato, Luis Tudanca. Será en Burgos, este jueves, y con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Ferraz y la cúpula del PSOE en Castilla y León habían programado cuatro intervenciones de Sánchez en los 15 días de campaña. Al día siguiente del arranque, el sábado 29 de enero, en Zamora; el pasado domingo, día 6, en el ecuador, en León, con Zapatero; este miércoles, 9, en Soria, y el viernes 11, en el cierre, en Valladolid. A esos cuatro mítines sumaban el de precampaña en Palencia, el 9 de enero, en el acto de presentación de Tudanca.

Se buscó que el presidente se expusiera lo justo, para no quemar su figura, y conscientes de que el PP quería repetir la estrategia exitosa que desplegó en Madrid: el cuerpo a cuerpo de Alfonso Fernández Mañueco con él, igual que Isabel Díaz Ayuso le buscó como rival para el 4-M. El jefe del Ejecutivo se implicó mucho en la precampaña madrileña, pero en cuanto las expectativas bajaron y crecían las dudas de la conveniencia de su participación, se retiró de escena, para no contribuir a la victimización de Ayuso. "Lo que ocurrió fue un error, parecía que se presentaba Pedro a las elecciones, y no era así. Nuestro éxito ha sido tener un proyecto propio", justificaban en el equipo de Tudanca antes del arranque de la campaña.

"Lo vemos cerca", asegura un dirigente regional. La esperanza es que el PSOE repita como primera fuerza y tenga más fácil gobernar

Pero ahora el escenario es bien distinto. En Ferraz y en la federación regional sostienen que el "cambio" —la palabra que no se le cae de la boca a Tudanca— es posible, más que nunca, y de ahí que se haya decidido que Sánchez dé un empujón al candidato de cara a las elecciones. El presidente participa este jueves en un mitin con el aspirante socialista, con Zapatero y con la secretaria provincial del partido y diputada en el Congreso, Esther Peña, en el monasterio de San Juan. Ya se contaba con el expresidente para el acto en la ciudad, de modo que ha sido Sánchez el que se ha sumado. "Lo vemos cerca", resuelve un dirigente regional de peso.

En el PSOE se cree posible que Tudanca quede de nuevo como primera fuerza, como ocurrió en 2019, y eso facilitaría que pudiera gobernar, porque supondría que el 13-F la suma de PP y Vox no alcanza la mayoría absoluta, fijada en 41 procuradores. El último sondeo del CIS apuntaba a la opción de un triunfo socialista. Las demás encuestas de institutos privados sitúan al PP por delante, pero a la baja, y este mismo miércoles Narciso Michavila, presidente de GAD3, aseguraba en la COPE que si la participación a las dos de la tarde del domingo se quedaba por debajo del 33%, cabría la opción de un Ejecutivo liderado por Tudanca.

El mensaje del "cambio"

No es la primera vez que el PSOE modifica la agenda de campaña en unos comicios. En Cataluña, hace justo un año, acompañó a Salvador Illa una sexta jornada que no estaba prevista, para arropar a un exministro cuyas expectativas no habían dejado de crecer y que finalmente ganó las elecciones del 14-F. Ahora, la esperanza de los socialistas es que Mañueco no sume la absoluta con la ultraderecha, porque en ese caso tendría más opciones de tejer alianzas y llegar a la Junta 35 años después de gobiernos dirigidos por el PP.

El presidente alertó en Soria del "abrazo del oso" entre el PP y Vox y ponía en valor el peso de los "grandes partidos" frente a las plataformas de la España Vaciada

El principal mensaje de campaña del candidato es el del "cambio", el subrayado de que solo su partido lo garantiza, porque en 2019 Ciudadanos lo prometió y al final acabó apoyando a Mañueco. También es un mensaje para los que simpatizan con las plataformas de la España Vaciada. Ello explica también la presencia del jefe del Ejecutivo ayer en Soria. Allí destacó el papel de su formación frente al de los movimientos localistas. "Tengo un enorme respeto por todos los partidos, por todas las plataformas políticas que se puedan presentar [...], pero estas transformaciones, estas respuestas equitativas y eficaces solamente las garantiza, las puede hacer realidad un gran partido como el PSOE".

Sánchez subrayó que "son importantes las organizaciones políticas", y también tener "equipo, valores, ideas y experiencia", y en un claro gesto a las provincias más despobladas como Soria, donde puede ser primera fuera la plataforma Soria ¡Ya!, incidió en la necesidad de "garantizar la igualdad" a todos los ciudadanos, "vivan donde vivan". "Cuando hablamos de despoblación o de reto demográfico no es más que un síntoma de que tenemos que poner más recursos, hacer políticas de Estado vinculadas con el medio rural, con la España interior". El líder socialista también alertó de lo que está en juego: "Las opciones son bien claras: o el abrazo del oso entre el PP y el partido de Vox de la ultraderecha o un Gobierno de cambio con Luis Tudanca".

El presidente, a principios de esta semana, tenía previsto visitar una quesería en Tembleque (Toledo), para incidir en la idea de que el Gobierno cuida el campo, pero sobre todo en una industria agroalimentaria moderna y sostenible. La instalación había sido beneficiaria de unas ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) al sector primario para impulsar el uso de renovables para la producción de energía, tanto térmica como eléctrica, en toda España, pero el proyecto no está aún listo y era prematuro acudir, por eso el acto salió de la agenda. La decisión final fue que acompañara a Tudanca en Burgos. Lo que sí hizo el Consejo de Ministros el martes fue aprobar el PERTE agroalimentario dotado de 1.000 millones de euros, a escasos cinco días del 13-F. El líder del PP, Pablo Casado, anunció este miércoles un recurso ante la Junta Electoral por "utilizar el BOE" para hacer "juego sucio" en las campañas electorales.