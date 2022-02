18·02·2022 21:57

La inestabilidad que se respira en la sede de Génova ha provocado que el Congreso del PP en Extremadura, previsto para el fin de semana del 9 y 10 de abril, tenga que aplazarse. Ahora se calcula que hasta después de Semana Santa no tendrá lugar esta cita cuya objetivo último y fundamental es elegir al líder popular autonómico. "Hasta que no se solucione lo de allí no podemos hacer nada", expresan otras fuentes cercanas al partido. Informa Rocío Sánchez Rodríguez.