Crisis en el PP | "Ni el peor enemigo hace un guion tan perfecto"

El PP vivió entre el jueves 17 y la madrugada de siete días después una semana que nadie imaginó, con el secretario general en la calle, el presidente del partido acorralado y los barones territoriales tomando el control de la situación. Todo sucedió al aflorar una guerra entre la dirección de la calle Génova y la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ese puede ser el motivo aparente, pero ahora que todo empieza a ser pasado, las razones empiezan a verse más claras: la ruptura de la mayor parte de los territorios con la dirección, representada en Teodoro García Egea, y la decisión de Pablo Casado de atar su destino a él hasta el final. El episodio de Ayuso y los errores estratégicos cometidos fueron el detonante último.

Una expresión es compartida cuando se piensa en los sucesos de la semana trágica del PP: en estado de shock. Así la han vivido los notables del PP valenciano consultados para este reportaje. Un escenario impensable. Como subraya el expresidente de la Generalitat Alberto Fabra, "ni el peor enemigo hubiera escrito un guion tan perfecto".

También hay consenso sobre la salida encontrada. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, representa la mejor opción (y posiblemente la única) en este tiempo de zozobra, en el que el PP ha de definir un camino propio en el centroderecha español frente a la presencia amenazante de la ultraderecha crecida.

Alberto Fabra

"Frente a la ilusión, la opción ahora es seguridad"

No se lo podía creer. El expresidente de la Generalitat afirma que no quería ni leer los periódicos "de tanto dolor". "No he llegado a entender lo que ha pasado", confiesa. Pero sí que sabe las consecuencias. Una, destaca, es dejar tocada a uno de los mayores activos del partido por unas denuncias poco claras. Se refiere, claro, a Díaz Ayuso.

Fabra no ha temido por una ‘ucedización’ del partido, porque "el PP no es como Cs o Podemos", tiene unas estructuras sólidas. Pero llegó a pensar en "quedar en cuadro a un año de elecciones".

Lo positivo es la salida encontrada, dice, "la llamada a juicio de los máximos responsables, los barones". Y Feijóo, como "esperanza necesaria". "Frente a la ilusión" que representó Casado (el primer presidente del PP elegido en primarias), "la opción ahora es seguridad y garantía de liderazgo". Fabra asegura identificarse con la manera de entender la política del gallego. "Es donde más a gusto me siento", sentencia.

Vicente Betoret

"Lo importante es cerrar esto lo antes posible"

El exalcalde de Vilamarxant ha vivido la crisis desde dentro. Desde la victoria de Casado ocupa puesto en la sede de Génova y en la bancada popular en el Congreso. Como Fabra, tampoco tiene una explicación racional a la semana trágica del PP. Habla de un trauma, que "siempre son tristes".

Betoret ha sido hasta ahora secretario nacional de Política Provincial del PP. Ha vivido la crisis en la trastienda donde García Egea y Casado se fueron quedando solos. "Son situaciones dramáticas, ahora hay que superarlo". Prefiere mirar adelante. "Lo importante es cerrar la guerra lo antes posible y salir reforzados. Creo que va a ser una crisis en ‘V’, que después de tocar fondo la recuperación va a ser muy rápida, porque la gente tiene ganas".

Y destaca a Feijóo para el futuro. "Es un perfil moderado, dialogante y con capacidad de resolver problemas". "Todo el mundo está de acuerdo en que ha de ser él".

José Manuel García Margallo

"Hay desgaste, pero la remontada será rápida"

El exministro afirma que el error de Casado fue plantear las elecciones de Castilla y León como una cuestión personal para demostrar que se podía sacar un resultado similar al de Ayuso en Madrid. Y aunque cree que lo ocurrido produce un desgaste evidente, también ve que con la figura de Feijóo "se reconducirá la crisis y se remontará con rapidez".

"El PP saldrá bien porque hay un acuerdo de barones para una despedida tranquila de Casado". En su opinión, Feijóo, representa una posición de "extremo centro" y el relevo le llega en un momento en que acumula mucha experiencia. Sobre la dirección valenciana ve a Mazón y Catalá consolidados y con respaldo unánime.

Luis Santamaría

"El peor fue momento fue la protesta en Génova"

El diputado en Madrid señala que lo peor fue la manifestación del domingo en Génova. "Ver resquebrajarse de esa manera a tu organización es algo que no había ocurrido nunca, no había visto nada igual". Santamaría fue uno de los primeros apoyos de Casado y señala que le duele mucho lo ocurrido porque lo ve injusto. "No se debió producir aunque soy consciente de la necesidad de cambio, pero el momento ha sido duro". "Hemos tropezado nosotros mismos, pero creo que en 15 días estaremos de nuevo donde estábamos; Feijóo tiene una gran solvencia, su gestión en Galicia le aporta un enorme crédito y conoce muy bien Madrid", detalla.

Fernando de Rosa

"Las bases lo que no quieren es el conflicto"

"Todos hemos vivido lo sucedido con mucha preocupación porque se ha trasladado una situación de conflicto total y los militantes pedían una solución rápida", señala el senador. "El PP es un partido ordenado, no gusta el desorden, pero nunca pensé que el partido podría implosionar porque internamente tiene muchos ámbitos de resolución de conflictos y al final se ha resuelto de forma tranquila y lógica, con la unión de los presidentes regionales, un congreso y la voz de los militantes". "Las bases ven que Díaz Ayuso es un activo importante, pero lo que te trasladan siempre es que quieren unidad y Feijóo va a tener un efecto tranquilizador y va a centrar el partido y creo que a los valencianos nos va a venir bien y nos va a entender, como en Galicia tenemos dos lenguas".

Vicent Mompó

"Fue más complicado el tiempo de la gestora"

El presidente provincial admite que ha sido una semana muy delicada pero la pareció más complicada la época de la gestora. "El proyecto está fuerte, la gente quiere incorporarse, no es el partido de hace unos años". "Lo vamos a superar muy pronto y podemos ganar en 2023", sentencia.