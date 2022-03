El PP considera que las ministras de Unidas Podemos que cuestionan la posición del Gobierno en la invasión de Ucrania por parte de Rusia (y, en concreto, el envío directo de armas) deben abandonar ya el Ejecutivo. “Ante estas posiciones que no están dispuestas a defender a la OTAN y al marco de actuación de la UE, invitamos a Sánchez a que saque del Gobierno a Podemos”, afirmó la coordinadora general del partido, Cuca Gamarra, este lunes desde la sede nacional de la calle Génova, tal y como recoge El Periódico de España.

El presidente del comité organizador del congreso extraordinario de abril, Esteban González Pons, no dudó en ir más allá afirmando que lo que queda claro con la postura de Podemos es “que le importa más los sillones del Consejo de Ministros que la paz en Ucrania”, después de que la portavoz Isa Serra dijera haya rebajado el tono este lunes. Si Ione Belarra e Irene Montero afirmaron este fin de semana que irán hasta el final en la defensa de su postura, “cueste lo que cueste” llegó a decir la titular de Igualdad, Serra reculó en parte.

“Si la pregunta es si hemos llamado al PSOE 'partido de guerra', la respuesta es 'no'. Estamos en tiempos muy difíciles y Sánchez sabe que cuenta con nuestro apoyo, aunque pensemos cosas diferentes, aunque no pensemos en todo igual", zanjó la dirigente morada.

Un “paso atrás” en palabras de González Pons que el PP ve insuficiente. “Cuando hablamos de Belarra no hay que olvidar que hablamos de una parte del Gobierno de España y no podemos permitir que haya un discurso que defiende no hacer nada, que no señala al asesino y que mantiene una actitud que ayuda a Putin. El Gobierno tiene que tener una sola política en el ámbito de la UE”, recalcó Gamarra.